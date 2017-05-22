Смета строительства моста в Крым выполняется в полном объеме

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КРАСНОДАР, 22 мая. /ТАСС/. Финансирование строительства моста через Керченский пролив выполняется по графику. Заказчику сданы работы более чем на 70 млрд рублей, сообщил со ссылкой на председателя совета директоров компании-подрядчика "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга информационный центр "Крымский мост".
"Если говорить о финансировании строительства Крымского моста, и здесь все четко отработано. Вся смета соблюдается, финансирование выполняется по графику", - процитировали Ротенберга в инфоцентре.
По его словам, контрактные обязательства со стороны компании выполняются в полном объеме. Заказчиком строительства приняты выполненные работы более чем на 70 млрд рублей.
Строительство моста ведется одновременно по всей длине - это 19 км. Погружено более 5000 свай трех типов, полностью готовы 311 опор из 595 проектных. Укрупнено более 46 тысяч тонн пролетных строений из 230 тысяч тонн. На технологической площадке в Керчи идет сборка арочных пролетных строений на стапеле. Уже собрано более 7600 тонн металлоконструкций арок.
В сутки на объекте задействовано более 200 основных единиц техники, более 20 единиц различных плавсредств и почти 6000 строителей. Строители моста завершили формирование свайных фундаментов и нижней части самых больших мостовых опор- фарватерных. Они поднимут над водой судоходные арки.
"Мы выполнили самую сложную часть работы: погрузили 190 свай на фарватерном участке, риск воздействия штормов минимален. Этим летом фарватерные опоры вырастут на свои 35 метров от воды и в августе будут готовы принять судоходные арки", - отметил Аркадий Ротенберг.
Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно- монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей.