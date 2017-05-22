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Руководитель Ford Smart Mobility назначен новым исполнительным директором Ford

Экономика и бизнес
22 мая, 15:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

На этом посту он сменил Марка Филдса, занимавшего должность с 2014 года

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Руководитель Ford Smart Mobility Джим Хэкетт сменил Марка Филдса на посту исполнительного директора американского автопроизводителя Ford. Сообщение о перестановках в руководстве было опубликовано на сайте компании.

"Джим Хэкетт назначен председателем и исполнительным директором Ford Company, сменив на посту уходящего Марка Филдса", - говорится в сообщении.

Ранее Хэкетт возглавлял Ford Smart Mobility - дочернюю компанию автогиганта, занимающуюся инновационными разработками, в том числе в сфере создания автономных транспортных средств.

Как сообщалось ранее, причиной перестановок стала утрата доверия совета директоров на фоне снижения доли компании на рынке на 40% при руководстве Филдса, занимавшего эту должность с 2014 года.

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