Руководитель Ford Smart Mobility назначен новым исполнительным директором Ford

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Руководитель Ford Smart Mobility Джим Хэкетт сменил Марка Филдса на посту исполнительного директора американского автопроизводителя Ford. Сообщение о перестановках в руководстве было опубликовано на сайте компании.

"Джим Хэкетт назначен председателем и исполнительным директором Ford Company, сменив на посту уходящего Марка Филдса", - говорится в сообщении.

Ранее Хэкетт возглавлял Ford Smart Mobility - дочернюю компанию автогиганта, занимающуюся инновационными разработками, в том числе в сфере создания автономных транспортных средств.

Как сообщалось ранее, причиной перестановок стала утрата доверия совета директоров на фоне снижения доли компании на рынке на 40% при руководстве Филдса, занимавшего эту должность с 2014 года.