Руководитель Ford Smart Mobility назначен новым исполнительным директором Ford

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Руководитель Ford Smart Mobility Джим Хэкетт сменил Марка Филдса на посту исполнительного директора американского автопроизводителя Ford. Сообщение о перестановках в руководстве было опубликовано на сайте компании.
"Джим Хэкетт назначен председателем и исполнительным директором Ford Company, сменив на посту уходящего Марка Филдса", - говорится в сообщении.
Ранее Хэкетт возглавлял Ford Smart Mobility - дочернюю компанию автогиганта, занимающуюся инновационными разработками, в том числе в сфере создания автономных транспортных средств.
Как сообщалось ранее, причиной перестановок стала утрата доверия совета директоров на фоне снижения доли компании на рынке на 40% при руководстве Филдса, занимавшего эту должность с 2014 года.