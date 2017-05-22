СМИ: Гонтарева "обескровила" банковскую систему Украины

КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Политика "очищения" банковской системы Украины, которую проводила экс-глава Национального банка (НБУ) Валерия Гонтарева, привела к рекордным убыткам. Об этом идет речь в материале, опубликованном на сайте общественной организации "Украинский выбор - право народа", лидером которой является Виктор Медведчук.

"Искусственно устроенный "банкопад" "обескровил" банковскую систему страны", - пишет "Украинский выбор", основываясь на экспертных оценках. НБУ 11 мая пересмотрел показатели работы банковской системы за 2016 год и увеличил оценку убытков работающих и неплатежеспособных банков на 22,2% - до 195,658 млрд гривен (более $7 млрд), "что является рекордным историческим показателем убытков банковской системы Украины".

Кроме того, связь между кризисом в банковской системе Украины и работой в должности главы НБУ Валерии Гонтаревой прослеживается и на основании роста удельного веса проблемных кредитов. "Удельный вес таких кредитов в марте 2017 года составил 55,11%. На момент прихода Гонтаревой на пост руководителя Нацбанка этот показатель составлял только 12%", - напомнили в организации.

"Это говорит о возможности крупномасштабного банковского кризиса, при котором банковская система страны будет полностью парализована неплатежами, - отмечено в статье. - И связь с проводившейся политикой искусственного банкротства банков, некоторые из которых были крупными, системообразующими, очевидна".

В "Украинском выборе" также напомнили, что ошибочность политики НБУ, проводимой Гонтаревой, подтверждают судебные решения о возобновлении деятельности 15 банков, выведенных НБУ с рынка по состоянию на 1 мая. В судах сейчас рассматривается также обоснованность решений регулятора о выведении банков с рынка еще в 22 случаях. В организации также отмечают возможную выгоду для Запада от принятых ранее решений в банковском секторе. "Фактически уходящая глава НБУ провела масштабную зачистку банковского сектора страны от национального капитала, открыв тем самым возможности для его замещения капиталом западным, как это уже произошло во многих постсоциалистических странах", - резюмировали представители движения.

Валерия Гонтарева 19 июня 2014 года стала первой женщиной на посту главы Нацбанка Украины. Она начала активную кампанию по "оздоровлению украинской банковской системы", в рамках которой за три года были отозваны лицензии примерно у 70 кредитных учреждений. 10 апреля 2017 года Гонтарева сообщила, что направила Порошенко заявление об отставке. С 11 мая первый заместитель главы регулятора Яков Смолий назначен временно исполняющим обязанности руководителя Нацбанка.