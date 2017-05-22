РФ и партнеры из Европы обсуждают точку входа второй ветки "Турецкого потока"

СТАМБУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Россия на переговорах с некоторыми странами Европы определяет точку входа второй ветки "Турецкого потока", решающим фактором станет не политика, а экономика, заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что планируемая вторая ветка "Турецкого потока" предназначается для снабжения газом европейских государств. "Сейчас мы в рамках переговоров, которые ведутся с рядом европейских стран, определяем, где лучше установить точку входа в Европу", - отметил он. По словам Медведева, "есть разные предложения, переговоры ведутся с целым рядом европейских государств - это и Греция, и Болгария, развитие может быть разное".

"Прежде всего при принятии решений на эту тему должны быть проанализированы экономические факторы, потому что газопровод - это не политический проект, это сугубо экономический проект", - подчеркнул Медведев. Он добавил, что после определения точки входа в Европу трубопровода "к этому будут подключаться и возможности других европейских стран".

Он вновь подчеркнул, что в конечном счете "реализация этих планов на территории Европейского континента, стран Европейского союза зависит от решений, которые будут приняты Европейскими государствами". "Мы никому не хотим навязываться, мы исходим из того, что это интересный и взаимовыгодный проект, и по нему должны быть приняты необходимые решения", - сказал глава российского Кабмина. По его словам, "исходя из этих факторов, продолжаются консультации по поводу того, какие страны примут участие в реализации поставок в рамках второй нитки газопровода "Турецкий поток".

Медведев назвал начало строительства первой ветки "Турецкого потока" "хорошим событием". "Это большой инфраструктурный проект, который и нашей стране помогает развиваться, и Турецкой Республике помогает развиваться, и всей Европе", - пояснил он. Премьер заверил: "Мы понимаем, что "Турецкий поток" возник не случайно, а явился, с одной стороны, реализацией ранее принятых идей, ранее подготовленных проектов, а с другой стороны, это по сути следствие отказа Европейского союза от реализации идеи "Южного потока". "На наш взгляд это было внеэкономическое решение, которое нанесло ущерб прежде всего, самим Европейским государствам, но этот проект закрыт, и теперь мы занимаемся "Турецким потоком", реализация которого началась, в том числе началась укладка подводной части трубопровода". "Эта подводная часть чуть меньше тысячи километров, но это огромная работа, это большие инвестиции", - заметил Медведев. Он констатировал, что после прокладки подводной части "будет надводная часть, которая пройдет по территории Турции - это порядка 200 км". "В общей сложности предполагается проложить две нитки газопровода, одна из них полностью сориентирована на турецкий рынок, а вторая как раз предназначена для снабжения европейских государств", - уточнил он.

Проект "Турецкий поток"

"Газпром" 7 мая начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" у российского побережья Черного моря. Укладку ведет судно Audacia компании Allseas - подрядчика строительства обеих ниток морского участка газопровода. Судно также будет использоваться для протягивания труб с берега через микротоннели. Строительство газопровода в глубоководной части Черного моря будет вести трубоукладочное судно Pioneering Spirit.

"Газпром" и Allseas заключили контракт на укладку морской части трубопровода в феврале этого года. По дну Черного моря предполагается проложить 900 км труб.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток". Морской участок газопровода реализует компания South Stream Transport B.V. (100% дочернее общество "Газпрома). 8 декабря 2016 года "Газпром" подписал контракт с Allseas Group на строительство первой нитки морского участка "Турецкого потока". В феврале этого года South Stream Transport B.V. заключила контракт с Allseas Group на строительство второй нитки морского участка газопровода.

Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Общая стоимость проекта ранее оценивалась в €11,4 млрд.

Как сообщалось, инвестиции "Газпрома" в этот проект в 2017 году составят 41,92 млрд руб.