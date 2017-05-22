Производство сельхозпродукции в России в январе-апреле выросло на 0,7%

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Объем производства продукции сельского хозяйства в России в январе - апреле 2017 года увеличился на 0,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года и составил 956,2 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах Росстата.

В апреле 2017 года объем производства сельхозпродукции вырос на 0,8% к апрелю прошлого года и составил 315,4 млрд рублей,а по отношению к марту рост составил 13,6%.

Численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей на конец апреля достигла 19,5 млн голов, что на 1,5% меньше, чем годом ранее. В частности, поголовье коров снизилось на 1,4% - до 8,3 млн, овец и коз - на 0,7%, до 26,7 млн. При этом численность свиней, по данным статистики, выросла на 1,3% - до 23,2 млн.

В январе - апреле 2017 года в хозяйствах всех категорий произведено 4,3 млн тонн (+3,1%) скота и птицы на убой (в живом весе), 9 млн тонн (+1,5%) молока и 14,1 млрд штук (+2,3%) яиц.

Инвестиции в основной капитал

Также в докладе Росстата сообщается, что инвестиции в основной капитал в РФ в I квартале 2017 г. выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3%. В абсолютном выражении объем инвестиций по итогам января - марта 2017 г. составил 2 трлн 202,2 млрд руб. Для сравнения, по данным Росстата инвестиции в основной капитал в I квартале 2016 г. снизились на 4,8%. Ранее Банк России оценивал рост инвестиций в основной капитал в России в январе - марте 2017 г. на уровне 1,5-2%.

Объем строительных работ

Объем строительных работ в России в январе - апреле 2017 года снизился на 3,1% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 1 трлн 416,5 млрд рублей. В апреле текущего года в годовом выражении данный показатель снизился на 0,4% - до 421,2 млрд рублей.

Всего в январе - апреле текущего года было построено 259,4 тыс. новых квартир, из них в апреле - 54,2 тыс. квартир.

Оборот розничной торговли В материалах Росстата сообщается, что оборот розничной торговли в России в январе-апреле 2017 года сократился на 1,4% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 9 трлн 64,7 млрд рублей. В апреле 2017 года оборот розничной торговли практически не изменился по сравнению с апрелем прошлого года и составил 2 трлн 329,3 млрд рублей. В прошлом месяце оборот розничной торговли на 93,7% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 6,3% (в апреле 2016 года - 93% и 7% соответственно). Грузооборот транспорта Грузооборот транспорта в России в январе - апреле 2017 года вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 1,786 трлн тонно-километров. В частности, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 7,5% - до 813,5 млрд т/км, автомобильного транспорта - на 3,6%, до 68,4 млрд т/км. Грузооборот трубопроводного транспорта вырос на 6,1% и составил 879,8 млрд т/км. Грузооборот морского транспорта за отчетный период снизился на 12,7% - до 13,7 млрд т/км, внутреннего водного транспорта - на 11%, до 8,7 млрд т/км. Грузооборот воздушного транспорта увеличился на 23% и составил 2,4 млрд т/км.