Moody's прогнозирует годовые темпы роста ВВП РФ на уровне 1,5% в 2017-2018 годах

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's ожидает, что в 2017 и 2018 годах ВВП России будет расти на 1,5% в год. Об этом говорится в сообщении агентства.

"Moody's прогнозирует, что реальный рост ВВП составит 1,5% в год в 2017 и 2018 годах, при этом частные расходы на потребление и инвестиции будут поддерживаться ростом реальных доходов домашних хозяйств и постепенным ослаблением денежно-кредитной политики", - сказано в пресс-релизе.

При этом агентство считает, что фактор старения населения может помешать потенциальному росту экономики России при условии отсутствия фундаментальных структурных реформ.

Дефицит российского бюджета, согласно прогнозу Moody's, сократится до 1,8% ВВП к 2018 году против дефицита в 3,7% ВВП в 2016 году. Дефицит будет сокращаться благодаря бюджетной консолидации и ожидаемому росту поступлений, полагает агентство.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин выразил мнение, что рост российского ВВП во II полугодии в годовом выражении может превысить 2%. МВФ, в свою очередь, оценивал перспективы роста экономики России на уровне 1,5% в год.