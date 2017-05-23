В компании Symantec считают, что к недавней массовой кибератаке причастны хакеры из КНДР

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НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американская компания Symantec Corporation, занимающаяся разработкой антивирусного программного обеспечения, считает, что связанные с КНДР хакеры "с высокой степенью вероятности" причастны к недавней массовой кибератаке с использованием вируса под названием WannaCry. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.
Как отметили в Symantec, ранние версии данного вируса "практически идентичны" по своей структуре с вредоносными программами, которые использовались при атаках, осуществлявшихся ранее группировкой хакеров Lazarus Group, предположительно управляемой из КНДР.
12 мая хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тыс. кибернападений с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число попыток заражений было зафиксировано в России. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin. Преступники прибегли к шпионскому программному обеспечению, которое использовало Агентство национальной безопасности (АНБ) США.
По данным Европейского полицейского агентства (Европол), жертвами этой атаки стали не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах. Наибольшее число попыток взлома было зафиксировано в России, где воздействию подверглись компьютеры крупнейших компаний и федеральных ведомств, в том числе Сбербанка, мобильного оператора "Мегафон", МВД и МЧС.