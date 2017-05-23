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"Мегафон" компенсирует абонентам потери от сбоя бесплатным трафиком и связью

Экономика и бизнес
23 мая, 9:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Компания предлагает абонентам на выбор 50 минут голосовой связи и 1 ГБ трафика, 2 ГБ трафика или бесплатный просмотр одного из новых фильмов на "МегаФон.ТВ"

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© Вадим Скрябин/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. "Мегафон" определился с вариантами компенсации абонентам, пострадавшим от крупнейшего за всю историю компании сбоя в сети 19 мая.

Как сообщил в соцсети "ВКонтакте" гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков, компания предлагает абонентам на выбор 50 минут голосовой связи + 1 ГБ трафика, 2 ГБ трафика или бесплатный просмотр одного из новых фильмов на "МегаФон.ТВ".

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