"Мегафону" удалось частично восстановить связь

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Оператор "Мегафон" продолжает работы по восстановлению связи, частично голосовая связь уже восстановлена.
Об этом сообщил директор по связям с общественностью "Мегафона" Петр Лидов в Telegram-канале компании.
В пятницу в работе сети "Мегафона" произошел масштабный сбой, который привел к неработоспособности голосовой связи. Компания назвала эту аварию крупнейшей за последние годы. Проблемы со связью наблюдались у пользователей оператора в Москве, Уфе, Самаре, Нижнем Новгороде и других регионах.
"Сейчас связь частично восстановлена, мобильный интернет работал в течение дня и продолжает работать, однако проблема с дозвоном по-прежнему есть", - сообщил Лидов. При этом он заверил, что компания прикладывает все возможные усилия для того, чтобы полностью восстановить связь в кратчайшие сроки.
Сейчас оператор устранил неполадки с голосовой связью в Москве, Самаре, Казани и Саратове, успешность голосовых вызовов в Москве и области достигла 93%.
Компания объясняет, что проблема возникла из-за ошибки программного обеспечения, установленного на системе обработке данных. Возникает постоянная пиковая нагрузка на систему, в результате чего система не выдерживает. "В настоящее время разработчики этого программного обеспечения и производители оборудования Hewlett Packard занимаются созданием системного решения. Мы ждем этого решения и находимся с ними в постоянном рабочем контакте", - отметил Лидов.
Инженеры "Мегафона" в свою очередь занимаются перераспределением нагрузки с неработающих систем на работающие, компания рассчитывает решить проблему в течение нескольких часов.
Оператор Yota, работающий на сетях "Мегафона", почти полностью ликвидировал последствия сбоя в работе сети во всех регионах, сообщает пресс-служба компании.
"Клиенты Yota, которых затронула проблема, получат компенсацию", - отметили в Yota.