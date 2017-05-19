"Мегафону" удалось частично восстановить связь

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Оператор "Мегафон" продолжает работы по восстановлению связи, частично голосовая связь уже восстановлена.

Об этом сообщил директор по связям с общественностью "Мегафона" Петр Лидов в Telegram-канале компании.

В пятницу в работе сети "Мегафона" произошел масштабный сбой, который привел к неработоспособности голосовой связи. Компания назвала эту аварию крупнейшей за последние годы. Проблемы со связью наблюдались у пользователей оператора в Москве, Уфе, Самаре, Нижнем Новгороде и других регионах.

"Сейчас связь частично восстановлена, мобильный интернет работал в течение дня и продолжает работать, однако проблема с дозвоном по-прежнему есть", - сообщил Лидов. При этом он заверил, что компания прикладывает все возможные усилия для того, чтобы полностью восстановить связь в кратчайшие сроки.

Сейчас оператор устранил неполадки с голосовой связью в Москве, Самаре, Казани и Саратове, успешность голосовых вызовов в Москве и области достигла 93%.

Компания объясняет, что проблема возникла из-за ошибки программного обеспечения, установленного на системе обработке данных. Возникает постоянная пиковая нагрузка на систему, в результате чего система не выдерживает. "В настоящее время разработчики этого программного обеспечения и производители оборудования Hewlett Packard занимаются созданием системного решения. Мы ждем этого решения и находимся с ними в постоянном рабочем контакте", - отметил Лидов.

Инженеры "Мегафона" в свою очередь занимаются перераспределением нагрузки с неработающих систем на работающие, компания рассчитывает решить проблему в течение нескольких часов.

Yota почти восстановила связь

Оператор Yota, работающий на сетях "Мегафона", почти полностью ликвидировал последствия сбоя в работе сети во всех регионах, сообщает пресс-служба компании.

"Клиенты Yota, которых затронула проблема, получат компенсацию", - отметили в Yota.