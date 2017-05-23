Министр экономики Хорватии примет участие в ПМЭФ-2017

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Министр экономики Хорватии Мартина Эдалич примет участие в работе ХХI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Хорватии Давором Иво Стиэром.

"В предстоящем Петербургском международном экономическом форуме примет участие заместитель председателя правительства, министр экономики, предпринимательства и ремесел Хорватии Мартина Далич", - сказал министр.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 1 по 3 июня. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.