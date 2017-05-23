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Министр экономики Хорватии примет участие в ПМЭФ-2017

Экономика и бизнес
23 мая, 13:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Хорватии

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Министр экономики Хорватии Мартина Эдалич примет участие в работе ХХI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Хорватии Давором Иво Стиэром.

"В предстоящем Петербургском международном экономическом форуме примет участие заместитель председателя правительства, министр экономики, предпринимательства и ремесел Хорватии Мартина Далич", - сказал министр.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 1 по 3 июня. ТАСС является генеральным информационным партнером мероприятия.

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