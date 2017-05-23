СМИ: в офисе Daimler в ФРГ идут обыски в связи с дизельным скандалом

БЕРЛИН, 23 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Правоохранительные органы Германии проводят обыски в нескольких офисах, принадлежащих автопроизводителю Daimler, по подозрению в манипуляциях с данными о вредных выбросах в атмосферу.

Об этом сообщило издание Focus online со ссылкой на представителя прокуратуры.

Как пишет агентство DPA, в Daimler подтвердили факт проведения обысков, но не стали ничего уточнять. "Мы сотрудничаем со следствием", - заявили в компании.

Других подробностей пока не приводится.

Ранее в центре крупного скандала связанного с выбросами из автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, оказался концерн Volkswagen.