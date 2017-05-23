Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в офисе Daimler в ФРГ идут обыски в связи с дизельным скандалом

Экономика и бизнес
23 мая, 15:25 дата обновления: 23 мая, 15:39 UTC+3

Подробности инцидента пока пока не приводятся

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/HARRY MELCHERT

БЕРЛИН, 23 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Правоохранительные органы Германии проводят обыски в нескольких офисах, принадлежащих автопроизводителю Daimler, по подозрению в манипуляциях с данными о вредных выбросах в атмосферу.

Об этом сообщило издание Focus online со ссылкой на представителя прокуратуры.

Как пишет агентство DPA, в Daimler подтвердили факт проведения обысков, но не стали ничего уточнять. "Мы сотрудничаем со следствием", - заявили в компании.

Других подробностей пока не приводится.

Ранее в центре крупного скандала связанного с выбросами из автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, оказался концерн Volkswagen.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кирилл Серебренников вызван на допрос в Следственный комитет
2
Умер актер Роджер Мур
3
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей
4
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
5
Volkswagen прекратил сборку внедорожника Touareg на заводе в Калуге
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
У полиции есть информация о личности исполнителя теракта в Манчестере
Темы дня
Загрузка...
Реклама