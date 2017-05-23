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"Газпром" подписал соглашения с предприятиями отечественного ОПК

Экономика и бизнес
23 мая, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

В частности, подписаны соглашение о намерениях между "Газпромом" и госкорпорацией "Ростех", а также соглашение о партнерстве между ОАО "Газпром космические системы" и ОАО "ОРКК"

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Алексей Миллер

Алексей Миллер

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. "Газпром" в рамках развития сотрудничества с предприятиями отечественного оборонно-промышленного комплекса подписал ряд соглашений, говорится в сообщении российского газового холдинга.

Во вторник в Рыбинске председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер принял участие в совещании коллегии Военно-промышленной комиссии РФ под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина.

После совещания был подписан ряд документов.

С кем будет сотрудничать "Газпром"

В частности, Миллер и генеральный директор АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, входит в Ростех) Александр Артюхов подписали соглашение о намерениях. В соответствии с документом, стороны рассмотрят возможность создания производства по сборке, испытаниям, ремонту и сервисному обслуживанию унифицированных газоперекачивающих агрегатов мощностью 25 МВт (ГПА-25У) на базе АО "ОДК - Газовые турбины".

Унифицированный ГПА должен соответствовать передовым техническим требованиям в части энергоэффективности, экологичности, надежности и ремонтопригодности. Предполагается, что ОДК обеспечит инвестиции в разработку проектной и технологической документации, а также в создание производства. В свою очередь, "Газпром" планирует приобретать эти ГПА.

Миллер и Артюхов также подписали соглашение о намерениях между "Газпромом" и государственной корпорацией "Ростех". В рамках соглашения будет рассмотрена возможность объединения усилий для совместного создания на базе АО "Уфа- АвиаГаз" отдельного производства по сборке, испытаниям, ремонту и сервисному обслуживанию газотурбинных двигателей AЛ-31CT. На первом этапе планируется подготовить финансово-экономическое обоснование и бизнес-план проекта.

Кроме того, также заключено соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ОАО "Газпром космические системы" и ОАО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" (ОАО "ОРКК"). В рамках развития аэрокосмической системы дистанционного зондирования Земли "СМОТР", принадлежащей "Газпрому", и формирования государственной многоцелевой космической системы «Арктика» стороны изучат возможность создания пяти спутников.

Два спутника предназначены для обеспечения промышленной безопасности объектов в Арктике и навигации на Северном морском пути. Три спутника будут обеспечивать высокоскоростную связь для подвижных объектов в Арктике. Планируется, что изготовление спутников будет осуществляться на сборочном производстве ОАО "Газпром космические системы", а ОАО "ОРКК" организует изготовление средств выведения для обеспечения запуска спутников с космодрома "Восточный".

Применение типовых унифицированные решений в области создания газоперекачивающих агрегатов позволяет оптимизировать капитальные затраты и сокращать сроки проектирования и строительства компрессорных станций. Кроме того, значительно снижаются эксплуатационные расходы на техническое обслуживание и ремонт основного технологического оборудования. Так, применение на объектах "Газпрома" унифицированного ГПА мощностью 16 МВт позволило сократить затраты на проектирование (до 20%) и монтаж (до 30%), а также оптимизировать сроки проектирования и поставок оборудования.

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