Ставку взносов банков в Фонд страхования вкладов могут повысить до 0,15% в начале 2018 г.

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Базовая ставка отчислений банков в Фонд страхования вкладов может быть повышена с нынешних 0,12% до 0,15% в начале 2018 года, сообщила журналистам зампредседателя Банка России Ольга Полякова.
"Это может случиться в 2018 году, скорее всего, в начале года. Для этого мы должны направить предложения Агентству по страхованию вкладов и вынести этот вопрос на рассмотрение совета директоров", - сказала Полякова.
По ее словам, в случае повышения базовой ставки дополнительно будет привлечено 9 млрд рублей в квартал. "Это гипотетические расчеты. Мы их основываем, исходя из того, какое количество банков сейчас уплачивает повышенные проценты отчислений", - добавила Полякова.
Базовая ставка отчислений в Фонд страхования вкладов, которую платят все банки, с третьего квартала 2016 года составляет 0,12% от среднего значения объема депозитов за квартал.
Для расчета отчислений в Фонд страхования используются базовая, дополнительная и повышенная дополнительная ставки. Отчисления банков зависят от доходности вкладов в нем. Таким образом, увеличенные взносы платят банки, которые привлекают вклады населения по ставкам, превышающим базовый уровень доходности, определенный ЦБ РФ.