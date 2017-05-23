Ставку взносов банков в Фонд страхования вкладов могут повысить до 0,15% в начале 2018 г.

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Базовая ставка отчислений банков в Фонд страхования вкладов может быть повышена с нынешних 0,12% до 0,15% в начале 2018 года, сообщила журналистам зампредседателя Банка России Ольга Полякова.

"Это может случиться в 2018 году, скорее всего, в начале года. Для этого мы должны направить предложения Агентству по страхованию вкладов и вынести этот вопрос на рассмотрение совета директоров", - сказала Полякова.

По ее словам, в случае повышения базовой ставки дополнительно будет привлечено 9 млрд рублей в квартал. "Это гипотетические расчеты. Мы их основываем, исходя из того, какое количество банков сейчас уплачивает повышенные проценты отчислений", - добавила Полякова.

Базовая ставка отчислений в Фонд страхования вкладов, которую платят все банки, с третьего квартала 2016 года составляет 0,12% от среднего значения объема депозитов за квартал.

Для расчета отчислений в Фонд страхования используются базовая, дополнительная и повышенная дополнительная ставки. Отчисления банков зависят от доходности вкладов в нем. Таким образом, увеличенные взносы платят банки, которые привлекают вклады населения по ставкам, превышающим базовый уровень доходности, определенный ЦБ РФ.