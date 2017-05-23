Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев считает возможным снижение ставки по ипотеке до 6-7%

Экономика и бизнес
23 мая, 20:46 дата обновления: 23 мая, 20:47 UTC+3

По словам премьер-министра РФ, "макроэкономические условия для этого в целом созрели"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Состояние экономики позволяет двигаться по пути снижения ипотечной ставки до 6-7%. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с самарским губернатором Николаем Меркушкиным, стенограмма которой опубликована на сайте кабмина.

"Наша совместная задача - работать над снижением ставки", - сказал глава правительства. "Мы все исходим из того и рассчитываем на то, что в условиях снижения ключевой ставки финансирование ипотеки и ставка по ипотечному кредиту будут соразмерно этому снижаться", - отметил он.

"Мы должны выйти... на кредитную ставку в размере 6-7% по всей стране. Я считаю, что макроэкономические условия для этого в целом созрели", - заявил Медведев.

Меркушкин проинформировал премьера о том, что ипотека является основным механизмом приобретения жилья в области. "70% приобретаемого жилья - это ипотека", - сказал он. Губернатор заверил главу правительства, что ставка по ипотеке снижаются, однако ее уровень пока находится в районе 11%. 

Смотрите также

Как изменялась ставка по ипотеке в России. Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракт в Манчестере совершил 22-летний Салман Абеди
2
Биография Роджера Мура
3
Адвокаты Улюкаева не комментируют информацию о завершении расследования по его делу
4
Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение
5
Военная разведка США: Россия вырывается из окружения НАТО
6
Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин подал в отставку
7
Встреча Путина с президентом Филиппин перенесена на 23 мая
Темы дня
Загрузка...
Реклама