Медведев считает возможным снижение ставки по ипотеке до 6-7%

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Состояние экономики позволяет двигаться по пути снижения ипотечной ставки до 6-7%. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с самарским губернатором Николаем Меркушкиным, стенограмма которой опубликована на сайте кабмина.
"Наша совместная задача - работать над снижением ставки", - сказал глава правительства. "Мы все исходим из того и рассчитываем на то, что в условиях снижения ключевой ставки финансирование ипотеки и ставка по ипотечному кредиту будут соразмерно этому снижаться", - отметил он.
"Мы должны выйти... на кредитную ставку в размере 6-7% по всей стране. Я считаю, что макроэкономические условия для этого в целом созрели", - заявил Медведев.
Меркушкин проинформировал премьера о том, что ипотека является основным механизмом приобретения жилья в области. "70% приобретаемого жилья - это ипотека", - сказал он. Губернатор заверил главу правительства, что ставка по ипотеке снижаются, однако ее уровень пока находится в районе 11%.