Титов: власти РФ должны утвердить "тестовый период" для весогабаритного контроля

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Власти России должны утвердить "тестовый период" внедрения автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК). Об этом говорится в ежегодном докладе президенту РФ бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

"Утвердить "тестовый период" внедрения АСВГК, предусматривающий широкое заблаговременное оповещение всех потенциальных пользователей о полноценном развертывании системы, как в масштабе страны, так и по регионам",- говорится в докладе.

В рамках "тестового режима" предложено приостановить взыскание штрафов за нарушение весогабаритных параметров как на федеральных трассах, так и в регионах. Кроме того, предлагается пересмотреть размер штрафных санкций и законодательно закрепить возможность оспаривать результаты весогабаритного контроля.

В докладе отмечено, что также необходимо создать "механизм оперативного и публичного взаимодействия бизнеса и власти по устранению проблемных вопросов в работе АСВГК".

Проблемы с весогабаритом

Как сообщает Титов, такие предложения к власти возникли в связи с тем, что АСВГК уже начала работать на федеральной трассе в Вологодской области и нескольких региональных дорогах. Часто автоматизированное оборудование работает некорректно, а перевозчики получают реальные штрафы до 400 тысяч рублей за нарушение.

АСВГК позволяет автоматически взвешивать грузовик прямо на дороге во время движения. Дорожные весы и комплексы фото- и видеофиксации будут выявлять нарушителей без участия сотрудников Госавтоинспекции и Ространснадзора (по аналогии со штрафами за превышение скорости).

Росавтодор запустил систему с 1 октября 2016 года, пилотным регионом выбрана Вологодская область.

В полном формате система весогабаритного контроля должна заработать не позднее 2020 года. На федеральных трассах предполагается развернуть до 400 пунктов весового контроля. Автоматические весы охватят всю сеть из расчета на каждые 100-150 км. Стоимость создания пункта контроля зависит от категории дороги и варьируется от 23 до 48 млн рублей.

Предложения по усиления контроля

В своем докладе бизнес-омбудсмен сообщил, что Министерство транспорта РФ не выполняет требования федерального закона №362-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения" и КоАП РФ в связи с совершенствованием государственного контроля за осуществлением международных автомобильных перевозок" (закон вступил в силу в феврале 2015 года), в частности специальные разрешения на международные перевозки по-прежнему выдаются только ФКУ "Росдормониторинг" и только на одну поездку.

Как сообщается в докладе, Минтрансу РФ предложено "обеспечить выполнение требований федерального закона "в части выдачи как разовых, так и многократных специальных разрешений на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств подведомственными Росавтодору организациями".

Кроме того, Генпрокуратуре РФ предложено провести проверку Минтранса за несоблюдение законодательства в части организации движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.