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Агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг Китая

Экономика и бизнес
24 мая, 5:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Прогноз по суверенному рейтингу страны был изменен с негативного на стабильный

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг Китая и изменило прогноз по его суверенному рейтингу с "негативного" на "стабильный". Об этом говорится в сообщении агентства.

"Moody's понизило сегодня долгосрочный рейтинг Китая в национальной и иностранной валютах с "Аа3" до "A1" и изменило прогноз по нему с негативного на стабильный", - отмечается в сообщении.

По оценкам агентства, на уровне рейтинга "А1" риски сбалансированы.

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