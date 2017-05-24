МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный рейтинг Китая и изменило прогноз по его суверенному рейтингу с "негативного" на "стабильный". Об этом говорится в сообщении агентства.

"Moody's понизило сегодня долгосрочный рейтинг Китая в национальной и иностранной валютах с "Аа3" до "A1" и изменило прогноз по нему с негативного на стабильный", - отмечается в сообщении.

По оценкам агентства, на уровне рейтинга "А1" риски сбалансированы.