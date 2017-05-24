Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Распределением терминалов "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье займутся таможенные представители

Экономика и бизнес
24 мая, 8:18 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова

Ранее этим занимались уполномоченные агенты АО "ГЛОНАСС". Новый порядок начнет действовать с 1 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Таможенные представители займутся с 1 июня распределением терминалов системы "ЭРА-ГЛОНАСС" среди владельцев подержанных иномарок, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Ранее этим вопросом занимались уполномоченные агенты АО "ГЛОНАСС". "Один из уполномоченных агентов АО "ГЛОНАСС" в Приморье - "Сумотори-Авто" - ликвидирует очередь на покупку устройств вызова экстренных оперативных служб и прекращает работать с физлицами. Распределять терминалы предлагается официальным таможенным представителям", - говорится в сообщении. Уточняется, что новый порядок начнет действовать уже с 1 июня.

Как пояснил руководитель группы компаний "Сумотори" Виталий Веркеенко, причиной такого решения стали многочисленные спекуляции и "серые схемы" по приобретению терминалов. "Согласно договору агент "ГЛОНАСС" имеет право самостоятельно определять систему дистрибьюции и порядок установки терминалов при условии соблюдения технических требований и отчетности перед АО "ГЛОНАСС". Мы взяли на себя дополнительные обязательства по созданию открытой электронной очереди для того, чтобы исключить спекуляции в этот сложный период. Однако в процессе были выявлены "серые" схемы, ложные заявки, поддельные договоры и доверенности", - отметил Веркеенко.

С 1 января в России возникли проблемы с регистрацией ввозимых в страну подержанных машин в связи с изменением правил постановки на учет - обязательным условием стала установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС". На таможенных складах Приморья в начале года "застряли" более 1,5 тыс. автомобилей, в проблемной ситуации оказались сотни предприятий малого и среднего бизнеса и тысячи людей. С 17 февраля Владивостокская таможня начала выдавать паспорта транспортного средства на машины, ввезенные на территорию края до 15 февраля, а Минпромторгу было поручено разработать упрощенный порядок установки устройств "ЭРА-ГЛОНАСС" на подержанные иномарки.

Такой упрощенный порядок начал действовать в Приморье с начала апреля. В регионе были определены два уполномоченных агента АО "ГЛОНАСС", которые получили право продавать терминалы. Через некоторое время оператор системы потребовал у своих представителей в Приморье отчеты о получении и продаже устройств из-за жалоб на то, что терминалы продаются по спекулятивным ценам в два раза дороже реальной стоимости.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Громкие высказывания президента Филиппин Родриго Дутерте. Досье
2
На корпоративной парковке в Новой Москве сгорели 28 машин
3
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
4
Кадыров высказался за запрет выпускных вечеров в школах Чечни из-за денежных сборов
5
Военная разведка США: Россия вырывается из окружения НАТО
6
Экс-гендиректор "Седьмой студии" и бывший главный бухгалтер задержаны по делу о хищении
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама