Распределением терминалов "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье займутся таможенные представители

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Таможенные представители займутся с 1 июня распределением терминалов системы "ЭРА-ГЛОНАСС" среди владельцев подержанных иномарок, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Ранее этим вопросом занимались уполномоченные агенты АО "ГЛОНАСС". "Один из уполномоченных агентов АО "ГЛОНАСС" в Приморье - "Сумотори-Авто" - ликвидирует очередь на покупку устройств вызова экстренных оперативных служб и прекращает работать с физлицами. Распределять терминалы предлагается официальным таможенным представителям", - говорится в сообщении. Уточняется, что новый порядок начнет действовать уже с 1 июня.

Как пояснил руководитель группы компаний "Сумотори" Виталий Веркеенко, причиной такого решения стали многочисленные спекуляции и "серые схемы" по приобретению терминалов. "Согласно договору агент "ГЛОНАСС" имеет право самостоятельно определять систему дистрибьюции и порядок установки терминалов при условии соблюдения технических требований и отчетности перед АО "ГЛОНАСС". Мы взяли на себя дополнительные обязательства по созданию открытой электронной очереди для того, чтобы исключить спекуляции в этот сложный период. Однако в процессе были выявлены "серые" схемы, ложные заявки, поддельные договоры и доверенности", - отметил Веркеенко.

С 1 января в России возникли проблемы с регистрацией ввозимых в страну подержанных машин в связи с изменением правил постановки на учет - обязательным условием стала установка системы "ЭРА-ГЛОНАСС". На таможенных складах Приморья в начале года "застряли" более 1,5 тыс. автомобилей, в проблемной ситуации оказались сотни предприятий малого и среднего бизнеса и тысячи людей. С 17 февраля Владивостокская таможня начала выдавать паспорта транспортного средства на машины, ввезенные на территорию края до 15 февраля, а Минпромторгу было поручено разработать упрощенный порядок установки устройств "ЭРА-ГЛОНАСС" на подержанные иномарки.

Такой упрощенный порядок начал действовать в Приморье с начала апреля. В регионе были определены два уполномоченных агента АО "ГЛОНАСС", которые получили право продавать терминалы. Через некоторое время оператор системы потребовал у своих представителей в Приморье отчеты о получении и продаже устройств из-за жалоб на то, что терминалы продаются по спекулятивным ценам в два раза дороже реальной стоимости.