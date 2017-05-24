Курс доллара снизился до 56,33 руб., евро - до 62,93 руб.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и достиг отметки в 56,33 руб.

Курс евро опустился на 10 коп., составив 62,93 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 1961,9 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,009%, до 1095,85 пункта.