Курс доллара снизился до 56,33 руб., евро - до 62,93 руб.

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и достиг отметки в 56,33 руб.
Курс евро опустился на 10 коп., составив 62,93 руб.
Индекс ММВБ на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,1% и составил 1961,9 пункта.
Индекс РТС уменьшился на 0,009%, до 1095,85 пункта.