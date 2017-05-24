Ростех создает защищенный аналог Skype для государства и промышленности

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех", российские компании "Оммджи Технолоджи" и "Майнд Лабс" создают унифицированную коммуникационную систему - отечественный аналог Skype с высоким уровнем информационной безопасности для государственных ведомств и промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе объединенного холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).

Разработка ведется на базе компаний "Булат" - дочерней структуры объединенного холдинга "Росэлектроника" и "Ростелекома".

"Унифицированная система может применяться в организациях и учреждениях как стандарт с точки зрения информационной безопасности. Она совмещает возможности телефонии и мессенджера: позволяет совершать голосовые и видеозвонки, отправлять текстовые сообщения, а также файлы любого формата одному или нескольким абонентам внутри корпоративной сети", - сказали в холдинге.

При этом система не имеет доступа в интернет и не может быть расшифрована хакерами или иностранными спецслужбами. "Недавние хакерские атаки наглядно продемонстрировали уязвимость большинства информационных систем зарубежного производства, - приводит пресс-служба слова заместителя гендиректора холдинга "Росэлектроника" Арсений Брыкин.

В холдинге рассказали, что в настоящее время проект находится на стадии создания действующего прототипа системы.