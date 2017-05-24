Ростех создает защищенный аналог Skype для государства и промышленности

Белоруска Азаренко на турнире WTA в Мальорке впервые сыграет после рождения ребенкаСпорт 24 мая, 12:29
Дума приняла в основном чтении проект об ответственности за склонение детей к суицидуОбщество 24 мая, 12:22
Мутко допустил, что клубы РФПЛ будут поощряться за включение в заявку доморощенных игроковСпорт 24 мая, 12:21
Биатлонистка Шевалье сломала ключицу в результате ДТП во время велотренировкиСпорт 24 мая, 12:14
Умер внук Сталина режиссер Александр БурдонскийКультура 24 мая, 12:05
Большинство американцев уверено, что США переживают нравственный упадокМеждународная панорама 24 мая, 12:04
Потребление в одном регионе мира может приводить к смертности в другихСоциальная ответственность 24 мая, 12:01
Архангельское Кенозерье может стать национальной площадкой по обучению активистов ТОСНовости партнеров 24 мая, 11:47
На Алтае планируют провести экологическую реабилитацию озера Манжерок почти за 73 млн руб.Сибирь 24 мая, 11:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех", российские компании "Оммджи Технолоджи" и "Майнд Лабс" создают унифицированную коммуникационную систему - отечественный аналог Skype с высоким уровнем информационной безопасности для государственных ведомств и промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе объединенного холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).
Разработка ведется на базе компаний "Булат" - дочерней структуры объединенного холдинга "Росэлектроника" и "Ростелекома".
"Унифицированная система может применяться в организациях и учреждениях как стандарт с точки зрения информационной безопасности. Она совмещает возможности телефонии и мессенджера: позволяет совершать голосовые и видеозвонки, отправлять текстовые сообщения, а также файлы любого формата одному или нескольким абонентам внутри корпоративной сети", - сказали в холдинге.
При этом система не имеет доступа в интернет и не может быть расшифрована хакерами или иностранными спецслужбами. "Недавние хакерские атаки наглядно продемонстрировали уязвимость большинства информационных систем зарубежного производства, - приводит пресс-служба слова заместителя гендиректора холдинга "Росэлектроника" Арсений Брыкин.
В холдинге рассказали, что в настоящее время проект находится на стадии создания действующего прототипа системы.