Минтранс: ограничить развитие систем вызова такси Uber и Gett в России не получится

Белоруска Азаренко на турнире WTA в Мальорке впервые сыграет после рождения ребенкаСпорт 24 мая, 12:29
Дума приняла в основном чтении проект об ответственности за склонение детей к суицидуОбщество 24 мая, 12:22
Мутко допустил, что клубы РФПЛ будут поощряться за включение в заявку доморощенных игроковСпорт 24 мая, 12:21
Биатлонистка Шевалье сломала ключицу в результате ДТП во время велотренировкиСпорт 24 мая, 12:14
Умер внук Сталина режиссер Александр БурдонскийКультура 24 мая, 12:05
Большинство американцев уверено, что США переживают нравственный упадокМеждународная панорама 24 мая, 12:04
Потребление в одном регионе мира может приводить к смертности в другихСоциальная ответственность 24 мая, 12:01
Архангельское Кенозерье может стать национальной площадкой по обучению активистов ТОСНовости партнеров 24 мая, 11:47
На Алтае планируют провести экологическую реабилитацию озера Манжерок почти за 73 млн руб.Сибирь 24 мая, 11:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Ограничить развитие приложений для вызова такси, таких как Uber и Gett, в России не получится, поскольку такая услуга нужна потребителю, сообщил в ходе международного форума "Транспорт Сибири" в Новосибирске заместитель министра транспорта РФ Валерий Окулов.
"Совсем недавно не было, а сегодня это популярнейшая и самая экономически-развивающаяся бизнес-модель в мире. Uber не было несколько лет назад, и самая динамичная модель. Какие бы мы там ни ставили преграды, и кто бы их ни ставил, она нужна потребителю. Поэтому Uber будет, и во всем мире, что бы ни говорили законодатели", - сказал Окулов.
В свою очередь депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов в ходе форума "Транспорт Сибири" заявил, что сервисы вызова такси через мобильное приложение, такие как Uber, ломают рынок таксомоторных перевозок.
"Uber работает в России по голландскому законодательству, и налоги платятся не в России", - пояснил Старовойтов, отметив, что не призывает к запрету деятельности компании, но обращает внимание на ее негативное воздействие на рынок такси.