Минтранс: ограничить развитие систем вызова такси Uber и Gett в России не получится

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Ограничить развитие приложений для вызова такси, таких как Uber и Gett, в России не получится, поскольку такая услуга нужна потребителю, сообщил в ходе международного форума "Транспорт Сибири" в Новосибирске заместитель министра транспорта РФ Валерий Окулов.

"Совсем недавно не было, а сегодня это популярнейшая и самая экономически-развивающаяся бизнес-модель в мире. Uber не было несколько лет назад, и самая динамичная модель. Какие бы мы там ни ставили преграды, и кто бы их ни ставил, она нужна потребителю. Поэтому Uber будет, и во всем мире, что бы ни говорили законодатели", - сказал Окулов.

В свою очередь депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов в ходе форума "Транспорт Сибири" заявил, что сервисы вызова такси через мобильное приложение, такие как Uber, ломают рынок таксомоторных перевозок.

"Uber работает в России по голландскому законодательству, и налоги платятся не в России", - пояснил Старовойтов, отметив, что не призывает к запрету деятельности компании, но обращает внимание на ее негативное воздействие на рынок такси.