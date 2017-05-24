ЦБ отозвал лицензию на ОСАГО у "ВТБ страхования"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Банк России отозвал лицензию на ОСАГО у компании "ВТБ страхование", следует из приказа регулятора. Такое решение принято в связи с отказом компании от этого вида деятельности, отмечается в приказе.

Как сообщал ТАСС, "ВТБ Страхование" приняло решение покинуть рынок ОСАГО добровольно, считая этот бизнес невыгодным. Продажу полисов "автогражданки" страховщик прекратил 28 декабря 2016 года, тогда же ЦБ приостановил лицензию компании на ОСАГО.

Позже компания передала свой портфель договоров ОСАГО в ВСК.

Гендиректор "ВТБ страхования" Геннадий Гальперин в марте заявил журналистам, что компания пока не рассматривает возвращение в сегмент ОСАГО, может снова обсудить этот вопрос в случае изменения тарифов. Деятельность в сегменте каско компания продолжает.

"ВТБ Страхование" - одна из крупнейших компаний на страховом рынке РФ, занимает 7-е место по объему сборов. Сегмент ОСАГО компания активно не развивала - в 2016 году доля рынка ОСАГО составила 0,17%.