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Алжир предлагает создать комитет при ОПЕК по мониторингу рынка нефти на постоянной основе

Экономика и бизнес
24 мая, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Министр энергетики Алжира заявил, что никто не против продления нынешнего соглашения по сокращению добычи нефти еще на девять месяцев, однако у некоторых участников ранее были возражения

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Алжир предлагает создать специальный комитет при ОПЕК по мониторингу рынка нефти на постоянной основе. Об этом министр энергетики Алжира Нуреддин Бутарфа сообщил в интервью агентству Bloomberg.

Он также добавил, что никто не против продления нынешнего соглашения по сокращению добычи нефти еще на девять месяцев, однако у некоторых участников ранее были возражения.

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© EPA/STR

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"Была дискуссия о возможном увеличении сокращения суточной добычи нефти, но начать работу над новым соглашением куда сложнее, чем просто договориться о том, что уже есть, чтобы избежать долгих дебатов", - заявил агентству министр.

24 мая в Вене состоится заседание мониторингового комитета, который, как сообщалось, должен утвердить отчет об исполнении договоренностей в апреле. По итогам марта страны выполнили свои обязательства в среднем на 98%.

ОПЕК, Россия и ряд других независимых стран - производителей на заседании в Вене 25 мая обсудят продление соглашения по сокращению добычи нефти еще на девять месяцев. По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха, все участники действующей сделки уже предварительно согласились продолжить ограничение добычи до конца марта 2018 года. Ранее он также говорил, что обсуждается пролонгация с текущей квотой сокращения в 1,8 млн баррелей от октября 2016 года.

Саудовский министр, а также глава Минэнерго РФ Александр Новак не раз заявляли, что продление действия текущих договоренностей необходимо для снижения глобальных запасов нефти до средних за пять лет уровней. Новое соглашение позволит достичь этой цели к концу 2017 года, говорили они. По словам генерального секретаря ОПЕК Мухаммеда Баркиндо, присоединиться к переговорам в этот раз могут Египет и Туркмения. Он также добавил, что на встрече будет рассмотрен вопрос о включении в ОПЕК Экваториальной Гвинеи.

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