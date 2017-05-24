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Власти Башкирии хотят присоединиться к иску "Роснефти" к АФК "Система"

Экономика и бизнес
24 мая, 13:00 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев

Основанием иска являются недобросовестные, по мнению минземимущества региона, действия ответчиков по ряду реорганизационных мероприятий внутри АНК "Башнефть" и АФК "Система"

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Буровая установка для добычи нефти

Буровая установка для добычи нефти

© Владимир Смирнов/ТАСС

УФА, 24 мая. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Власти Башкирии подали документы в Арбитражный суд Башкирии с просьбой войти в состав соистцов по иску "Роснефти" к АФК "Система". Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Минземимущества Башкирии подало в Арбитражный суд республики соответствующие документы с просьбой к суду включить министерство в состав соистцов по ранее поданному иску от "Роснефти" к группе компаний "Система" о взыскании убытков в размере 106 млрд руб.", - говорится в сообщении.

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Основанием иска являются недобросовестные, по мнению госоргана (акционера), действия ответчиков по ряду реорганизационных мероприятий внутри АНК "Башнефть" и АФК "Система". "Вопрос об увеличении исковых требований будет дополнительно рассмотрен после принятия судом решения о вступлении министерства в судебный процесс", - добавили в правительстве региона.

Ранее в среду "Роснефть" подала в Арбитражный суд Башкирии ходатайство об уточнении суммы иска к АФК "Система" и к "Система-Инвест", увеличив требования со 106,6 млрд руб. до 170,6 млрд руб. Представить ответчика считает новые требования "ненаучной фантастикой".

Суть иска

Как заявлял ранее пресс-секретарь и вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев, иск "Роснефти" к АФК "Система" связан с обесценением компании "Башнефть" в период владения "Системой" "Башнефтью". "Мы считаем, что были совершены действия и манипуляции, которые уменьшили стоимость "Башнефти", - заявлял ранее Леонтьев.

Из определения Арбитражного суда Москвы следует, что обесценение "Башнефти" произошло в результате реорганизации компании. АФК "Система" стремилась избавиться от перекрестной структуры собственности "Башнефти". В итоге "Башнефть" получила 16,8% собственных акций в обмен на собственную долю в компании "Система-Инвест" и косвенные доли в Башкирской электросетевой компании (БЭСК) и "Уфаоргсинтез".

В иске "Роснефти" утверждается, что в результате этой реорганизации "Башнефть" потеряла права на дивиденды "Система-Инвест" и утратила контроль над БЭСК и "Уфаоргсинтез". Более того, "Башнефть" не смогла продать собственные акции на рынке и их пришлось погасить, согласно ст. 72 закона об акционерных обществах. Вдобавок "Башнефти" пришлось списать долг "Система-Инвест" на сумму 36,9 млрд руб., так как ее долг в результате реорганизации перешел одной из "дочек" "Башнефти", которая стала и кредитором, и должником сразу. В документе отмечается, что "Роснефть" требует от АФК "Система" и "Система-Инвест" возмещения убытков, причиненных по их вине "Башнефти".

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