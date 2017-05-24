Сбербанк прогнозирует инфляцию на уровне 3,8% к концу 2017 года

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сбербанк прогнозирует, что инфляция в России к концу 2017 года сложится на уровне 3,8%, сообщила директор Центра макроэкономических исследований банка Юлия Цепляева в ходе телефонной конференции.
"Мы ожидаем, что инфляция будет ниже 4%, будет 3,8% к концу года", - сказала Цепляева.
Кроме того, по прогнозам банка, ВВП России в текущем году вырастет на 1,2%.
Согласно данным Росстата, с начала года инфляция составила 1,5%. В годовом выражении на 22 мая инфляция в России замедлилась до 4%.
Ранее Минэкономразвития опубликовало собственную оценку, согласно которой инфляция достигла уровня в 4% уже по состоянию на 15 мая. При этом в случае сохранения текущего обменного курса рубля до конца года инфляция в декабре 2017 года может замедлиться до 2,9%, прогнозировали в министерстве.