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Египет и Туркмения могут не принять участие во встрече ОПЕК 25 мая

Экономика и бизнес
24 мая, 19:59 UTC+3

Ранее сообщалось, что эти две страны подтвердили намерение присутствовать на переговорах

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ВЕНА, 24 мая. /ТАСС/. Египет и Туркмения могут не принять участие в переговорах ОПЕК 25 мая, заявил журналистам министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане. Ранее сообщалось, что обе страны подтвердили свое участие во встрече.

"Я так не думаю", - сказал Зангане, отвечая на вопрос, будут ли Египет и Туркмения участвовать в завтрашних переговорах.

Он отметил, что для ребалансировки рынка нефти важно не количество участников, а полное соблюдение текущего соглашения. "Сейчас соглашение выполняется хорошо, но еще не полностью", - сказал Зангане.

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Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Иран Египет Туркмения
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