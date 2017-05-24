Программа цифровой экономики превратит данные в новую нефть

ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/, 24 мая. /Корр. ТАСС Олег Павленко, Екатерина Казаченко/. Программа развития цифровой экономики России, которая должна к 2024 году привести к созданию сектора, роль которого будет сопоставима с нефтегазовой отраслью, прошла первое публичное обсуждение на конференции в инновационном городе Иннополис в Татарстане.

Участники конференции "Цифровая индустрия промышленной России-2017" (ЦИПР) обсудили основные направления программы, разработанной по поручению президента Владимира Путина, который обозначил задачи программы в послании к Федеральному собранию в декабре 2016 года.

Программа, которая пока существует в черновом варианте, состоит из девяти направлений, распределенных по трем "слоям": "среда", "платформы и технологии", а также "рынки и отрасли экономики".

"Новой нефтью экономики становятся данные", - заявил министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров в ходе пленарной сессии конференции, подчеркнув, что около 150 экспертов из разных сфер науки и экономики приняли участие в работе над программой.

"Цифровая экономика - это про то, как мы эти данные создаем, передаем в огромном объеме на высочайшей скорости, храним, защищаем, обрабатываем, и на основе этих данных принимаем более продуманные и качественные решения, и, соответственно, формируем новую добавленную стоимость", - сказал Никифоров.

Новая добавленная стоимость

Рабочая группа соберется в Иннополисе 25 мая для подготовки финальной версии, которая будет представлена председателю правительства Дмитрию Медведеву на следующей неделе.

В обсуждении программы приняли участие представители крупнейших российских технологических компаний: государственных "Ростелекома", "Ростеха" и Сбербанка, а также частных "Яндекса", Qiwi и 1С. Многие компании уже корректируют свои стратегические планы с учетом цифровой революции.

"Ростелеком" планирует инвестировать в разработку национальной биометрической платформы, создаваемой при участии Банка России, которая позволит дистанционно идентифицировать пользователей по лицам или отпечаткам пальцев.

"Очевидно, что действующие паспорта, которые существуют у нас, или ID, которые существуют в других странах, будут заменены на более аутентичные, более точные инструменты, которые всегда находятся при нас, которые невозможно потерять", - заявил глава оператора Михаил Осеевский.

Проект программы содержит девять направлений: регулирование, информационная инфраструктура, исследования и разработки, система управления, кадры и образование, информационная безопасность, государственное управление, "умный город" и цифровое здравоохранение.

Согласно программе, уже в 2019 году должны быть приняты законы, регулирующие использование технологий интернета вещей, распределенного хранения информации (блокчейн - прим. ред.) и "больших данных" (big data), а также развертывание сетей пятого поколения.

Кроме того, Россия должна сократить долю трафика, проходящего через зарубежные серверы, до 5% с нынешних 60% к 2020 году, подняться на 8-е место в мире с 12-го к 2025 году в области кибербезопасности и провести высокоскоростной интернет во все населенные пункты, где проживают более 1 тыс. человек.

Один из мегатрендов

В сфере образования программа ставит задачу выпускать к 2025 году по 100 тыс. программистов ежегодно, в сфере здравоохранения - подключить все больницы к интернету, использовать современные технологии телемедицины и дистанционные консультации врачей.

Программа также может стать частью среднесрочных планов правительства по ускорению темпов экономического роста и войти в стратегию социально-экономического развития страны, заявил заместитель министра экономического развития Олег Фомичев.

"Цифровизация - один из мегатрендов. Цифровизация всех областей жизни, не только экономики - один из немногих, двух или трех, глобальных трендов, которые определяют стратегическое положение страны", - сказал Фомичев.

Он подчеркнул, что цифровая революция позволит России избежать негативных социальных и экономических последствий, связанных с естественным снижением числа трудоспособных граждан.

Заместитель министра промышленности и торговли Глеб Никитин предложил в рамках развития цифровой экономики создать национальную платформу для развития индустриального интернета, которая свяжет производителей промышленных товаров и позволит в онлайн-режиме определять колебания спроса и предложения.

Никитин особенно подчеркнул роль интернета вещей, который объединит различные устройства в единую сеть, позволяя им взаимодействовать друг с другом без участия человека, в промышленных технологиях будущего.

"Индустрия 4.0 (определение промышленности будущего - прим. ред.) - это не роботизация, не телемедицина, не аддитивные технологии и т. д. Это лишь предыдущий этап, без которого не перейти на следующий. Индустрия 4.0 - это в первую очередь индустриальный интернет вещей", - сказал Никитин.