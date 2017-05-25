В минторге США состоялся публичный спор об импорте стали в контексте нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Лидеры сталелитейной промышленности США потребовали от администрации Дональда Трампа признать импорт сравнительно дешевой зарубежной стали угрозой для национальной безопасности страны. Представители стран-экспортеров, включая Россию и Китай, напротив призывали не перегибать палку и не возводить новых торговых барьеров. Спор состоялся на публичных слушаниях, устроенных минторгом США в рамках инициированного им в прошлом месяце расследования по вопросу о последствиях импорта стали для национальной безопасности.

Доводы сторон

Глава корпорации Nucor Corp Джон Ферриола на слушаниях доказывал, что иностранная конкуренция подрывает инновационный потенциал американской промышленности. Он напомнил, что его компания поставляет сталь для всевозможных вооружений - от танков и бронемашин до линкоров и авианосцев, - а для этого нужны "непрерывные инвестиции" в научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы. "К сожалению, глобальный избыток производственных мощностей и нечестный с точки зрения торговли импорт угрожают нашей способности инвестировать средства", - сказал он, добавив, что "избыток мощностей в производстве стали достиг кризисного уровня". На сегодняшний день Nucor - крупнейший производитель стали и продукции из нее в США.

Схожую точку зрения выражали и представители других американских компаний. Так, Барбара Смит из Commercial Metals предупредила, что США близки к тому моменту, когда вынуждены будут полагаться импорт стали даже для решения "жизненно важных" задач. На ее взгляд, "это чрезвычайно опасно".

Позиции иностранных поставщиков на слушаниях тоже защищали многие - от специалистов Евросоюза до Украины. Так, представитель организации "Еврофер" Карл Ташеле поставил вопрос о том, какое отношение к национальной безопасности имеет, например, производство фольги для пищевой промышленности, и сказал: "Мы не верим, что ограничительные односторонние действия на основании соображений национальной безопасности позволят достичь устойчивых решений, которые всем нам нужны". Советник- посланник украинского посольства Виталий Тарасюк упирал на то, что для его страны поставки на американский рынок крайне важны, а для США они не имеют особого значения и уж во всяком случае не могут повредить их национальной безопасности.

Российский угол

Российские представители на слушаниях напоминали, что в отношении поставок стали из РФ в США уже действует целый ряд ограничений. Позже в Торгпредстве России в США корреспонденту ТАСС рассказали, что стоимость этих поставок в 2016 году составляла $673 млн и была почти на четверть ниже, чем годом ранее. Среди иностранных экспортеров стальной продукции на американский рынок Россия занимала в том же году лишь 11-е место, а первую тройку составляли Канада, Китай и Южная Корея. Те, впрочем, также доказывали на слушаниях, что и их поставщиков нет никакого смысла дополнительно ограничивать.

Расследование минторга США было начато на основании 232-й статьи американского закона 1962 года о развитии торговли. Эта статья позволяет президенту страны вводить или сохранять ограничения на импорт продукции из-за рубежа по соображениям национальной безопасности. Кстати, помимо стали "под следствием" оказались и поставки алюминия.

Как правило на такие расследования отводится до 270 дней, т. е. примерно девять месяцев. Но глава минторга США Уилбур Росс ранее говорил, что разбирательство по стали, как ожидается, будет завершено уже к концу июня.