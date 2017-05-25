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Bloomberg: парламент Венесуэлы призвал минфин США не одобрять сделку "Роснефти" и PDVSA

Экономика и бизнес
25 мая, 6:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Председатель Нацассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес направил соответствующее письмо главе американского ведомства Стивену Мнучину

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес направил письмо министру финансов США Стивену Мнучину, в котором призвал не одобрять сделку по переходу акций американской фирмы Citgo, дочерней структуры венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA, под контроль "Роснефти". Выдержки из письма привело агентство Bloomberg.

"Будет незаконно для "Роснефти" получить долю PDVSA от Citgo, если режим (президента Николаса) Мадуро отдал свой долг облигациями", - говорится в письме. Борхес также отметил, что данная сделка идет вразрез с интересами США, так как в случае одобрения поддержит правительство, связанное с наркотрафиком.

В начале мая в Сенат был внесен законопроект о новых санкциях в отношении Венесуэлы. Его разработчики выражают обеспокоенность, что "Роснефть", включенная в американские санкционные списки, "контролирует активы" фирмы Citgo, дочерней структуры PDVSA в США. В тексте инициативы указывается, что в конце 2016 года PDVSA использовала для обеспечения взятого у "Роснефти" крупного кредита 49,9% акций Citgo.

"В результате этой транзакции 100% акций Citgo находятся под контролем кредиторов в качестве залога", - отмечают авторы, призывая президента США "не допустить захвата "Роснефтью" контроля над энергетической инфраструктурой Соединенных Штатов".

Сейчас Citgo работает на территории 19 американских штатов, используя разветвленную сеть трубопроводов, 48 терминалов и три нефтеперерабатывающих завода. В свою очередь в Роснефти заявили, что компания получила от венесуэльской PDVSA в залог акции американской Citgo по контрактам предоплаты, отметив, что Роснефть не хочет оперировать Citgo и не пытается этого делать.

"Роснефть" и венесуэльская PDVSA ранее заключили долгосрочный контракт на поставку нефти и нефтепродуктов. Он предусматривает поставку свыше 1,6 млн тонн нефти и 7,5 млн тонн нефтепродуктов в течении последующих пяти лет. Предоплата по контракту составляет $2 млрд. "Роснефть" в 2016 году выдала PDVSA несколько авансов на общую сумму порядка $1,5 млрд в рамках контракта на поставку нефти.

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