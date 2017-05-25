В США подали в суд на Ford, Nissan и Toyota из-за дефектных подушек безопасности

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НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Власти американского штата Гавайи подали в суд на автопроизводителей Ford, Nissan и Toyota за то, что те использовали в своих автомобилях подушки безопасности японской фирмы Takata, которые подвержены дефектам. Об этом заявил в среду глава отдела по защите прав потребителей департамента торговли штата Стивен Левин.
По его словам, указанные автогиганты не могли не знать, что продукция Takata является дефектной и представляет опасность, однако все равно устанавливали ее в своих машинах. "Они использовали их, так как они дешевле", - заявил Левин, говоря о подушках безопасности от Takata.
Власти штата, согласно иску, требуют от Takata компенсаций в размере $10 тыс. за каждый случай установки дефектных подушек безопасности в автомобили, реализованные на территории Гавайев. Точное число проблемных машин, приобретенных жителями Гавайских островов, неизвестно, однако, по оценкам Левина, оно может превышать 30 тыс. автомобилей.
В прошлом году Гавайи уже подали иски против самой Takata, а также японской компании Honda. Они до сих пор находятся на стадии рассмотрения. В суд на Takata и ряд автопроизводителей в январе этого года подали также власти американского штата Нью-Мексико.
Японская Takata оказалась в центре скандала в 2014 году. Как установили власти США, изготовленные этой фирмой подушки безопасности из-за неисправности насоса могут при аварии раскрыться с очень большой силой, что приведет к тому, что в находящихся в автомобиле полетит шрапнель из кусочков пластика и металла. Из-за таких инцидентов в мире погибли по меньшей мере 16 человек, более 180 пострадали, как минимум 11 смертей приходятся на США. Всего в мире из-за проблем с подушками безопасности Takata были отозваны более 100 млн автомобилей.