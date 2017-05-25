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Концепция индивидуального пенсионного капитала внесена в правительствоЭкономика и бизнес 25 мая, 10:31
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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Концепция индивидуального пенсионного капитала внесена в правительство, заявил журналистам в Госдуме замглавы Минфина Алексей Моисеев.
"Концепцию внесли уже (в правительство - прим. ред.)", - сказал он.
Концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК), разработанная ЦБ и Минфином, предполагает автоматическое подключение граждан к формированию пенсионных накоплений. То есть вместо работодателя взносы будет делать сам работник.
Предполагается, что граждане при поступлении на работу будут автоматически регистрироваться работодателем в системе ИПК. Работодатели в свою очередь будут автоматически отчислять до 6% от зарплаты сотрудника в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) на его личный счет. При этом у граждан остается возможность отказаться от подписки.
Стимулировать работодателей участвовать в системе предлагается льготами: на сумму уплаченных работником взносов компаниям предоставляется вычет по налогу на прибыль.
Система индивидуального пенсионного капитала должна заработать не позднее 1 января 2019 года.