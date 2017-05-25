Казахстан хочет присоединиться к соглашению о сокращении добычи нефти - глава Минэнерго.

Казахстан готов обсуждать пролонгацию соглашения по сокращению добычи нефти при текущей квоте - министр энергетики Казахстана.

Казахстан выполнит на 100% свои обязательства по сокращению добычи нефти по полугодию - глава Минэнерго Казахстана.

Казахстан может не выполнить план по добыче на месторождении Кашаган в 2017 г. в 370 тыс. баррелей в сутки - глава Минэнерго.