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Казахстан хочет присоединиться к соглашению о сокращении добычи нефти - глава Минэнерго.
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Казахстан выполнит на 100% свои обязательства по сокращению добычи нефти по полугодию - глава Минэнерго Казахстана.
Казахстан может не выполнить план по добыче на месторождении Кашаган в 2017 г. в 370 тыс. баррелей в сутки - глава Минэнерго.