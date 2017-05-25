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Наггетсы с антибиотиками не попали в "Макдоналдс"

Экономика и бизнес
25 мая, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Отмечается, что эта партия заблокирована и будет утилизирована

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Партия наггетсов, в которой был обнаружен антибиотик, не попала в "Макдоналдс", сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Партия наггетсов заблокирована, будет утилизирована, в "Макдоналдс" она не попала", - заявил представитель пресс-службы.

Ранее Россельхознадзор обнаружил антибиотики в наггетсах Мс Nuggets, произведенных компанией Cargill.

Ведомство обнаружило фурозолидон в партии полуфабрикатов из мяса птицы - котлеты куриные "МакНаггетс" (Мс Nuggets). Кроме того, антибиотик был обнаружен в сырье - филе курином замороженном (изготовитель ООО "Белгородские гранулированные корма".

"В мае 2017 года за выявленные нарушения ООО "Каргилл" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 300 000 рублей. Выдано предписание о приостановлении действия декларации соответствия на указанную продукцию. В отношении предприятия введен режим усиленного лабораторного контроля", - отмечается в сообщении.

Теперь Cargill должен обратиться в орган по сертификации, провести исследование новой продукции в любой аккредитованной лаборатории. Если исследование пройдет успешно, то компания сможет получить новую декларацию, рассказали ТАСС в Россельхознадзоре.

Не единичный случай

Кроме того, специалисты Россельхознадзора обнаружили патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, в сырье другого поставщика Cargill - "Ярославский бройлер".

Продукция животного происхождения общим весом более 18 тонн, не соответствующая требованиям нормативных документов, направлена на утилизацию в соответствии с действующим законодательством РФ.

Теперь Россельхознадзор проверит и предприятия, поставлявшие некачественное сырье Cargill, добавили в ведомстве.

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