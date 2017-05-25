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В России отзывают более 42 тыс. Nissan Almera

Экономика и бизнес
25 мая, 14:05 UTC+3

Кампания проводится из-за возможного отслоения заднего стекла от кузова автомобиля

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Nissan Almera

Nissan Almera

© EPA/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" отзывает в России 42 тыс. 269 автомобилей Nissan Almera, реализованных с ноября 2012 года по июнь 2015 года из-за возможного отслоения заднего стекла от кузова автомобиля. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

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