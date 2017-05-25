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Forbes: сын совладельца "Лукойла" возглавил рейтинг самых богатых наследников РФ

Экономика и бизнес
25 мая, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Замыкает пятерку дочь совладельца сети "Магнит" Полина Галицкая

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Офис компании "Лукойл", Москва

Офис компании "Лукойл", Москва

© EPA/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сын совладельца ПАО "Лукойл" Вагита Алекперова Юсуф Алекперов возглавил рейтинг самых богатых наследников России, составленный изданием Forbes.

"В списке 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее $2,3 млрд. Общее количество детей в этих семьях - 47", - говорится в сообщении.

Юсуф Алекперов (1990 г. р.) унаследует $14,5 млрд, дочь председателя советов директоров компаний "СУЭК" и "СГК" Тара Мельниченко (2012 г. р.) - $13,2 млрд и двум детям председателя правления ОАО "Новатэк" Леонида Михельсона достанется по $9,2 млрд.

На четвертом месте - сын совладельца "Альфа-Групп" Алексис Кузьмичев (2009 г. р.), он получит $7,2 млрд. Замыкает пятерку богатейших наследников России дочь совладельца сети "Магнит" Полина Галицкая (1995 г. р.), которая получит $6,8 млрд.

По данным издания, которое также приводит общую статистику, "совокупное состояние всех 96 российских миллиардеров из списка Forbes составило $386 млрд, у них в общей сложности 274 ребенка. Иными словами, на каждого из детей миллиардеров в среднем приходится $1,4 млрд из накопленного их родителями богатства".

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