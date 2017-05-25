Индексы ММВБ и РТС снизились вслед за ценами на нефть

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов на Московской бирже снизился на 0,24% - до 1947,26 пункта, РТС - на 0,37%, до 1083,52 пункта.
"Техническая картина остается без изменений. Основной целью быков выступает уровень - 2200 пунктов. Для медведей в случае пробоя 1945 пунктов следующим рубежом станет 1880-1890 пунктов", - отмечает эксперт "БКС Экспресс" Василий Карпунин.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июле 2017 года снизилась на 3,2%, до $52,27 за баррель на фоне продления сделки по сокращению добычи нефти странами ОПЕК и вне ОПЕК еще на девять месяцев, до конца марта 2018 года.