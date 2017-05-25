ОПЕК надеется продолжить диалог со сланцевыми производителями США

ВЕНА, 25 мая. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо выразил надежду на продолжение конструктивного диалога со сланцевыми производителями США, начавшийся на нефтегазовой конференции в Хьюстоне в марте 2017 года.

"Мы надеемся, что конструктивный диалог с производителями сланцевой нефти в США будет продолжен, это верно", - сказал Баркиндо по итогам министерской встречи ОПЕК и не входящих в картель стран.