Сбербанк не поддерживает введение страхования вкладов малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сбербанк России не поддерживает предложение о введении страхования вкладов малого и среднего бизнеса в банка. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, зампредседателя правления Сбербанка Александр Морозов.

"На наш взгляд, расширение этой системы (страхования вкладов - прим. ред.) на дополнительные компоненты на сегодня нерационально, мы это также не поддерживаем", - сказал он.

Взносы Сбербанка России в Фонд страхования вкладов в случае повышении ставки до 0,2% вырастут на 40% и достигнут 100 млрд рублей в год, сообщил Морозов.

"Мы посчитали, чего нам может стоить реализация предложения Минфина. Если (ставка) увеличится с существующего значения (0,12% - прим. ред.) до 0,2%, то для нас это увеличение примерно на 40%, то есть мы бы заплатили не 58 млрд рублей, что мы предполагаем по году, а около 100 млрд рублей", - сказал он