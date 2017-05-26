Сбербанк не поддерживает введение страхования вкладов малого и среднего бизнеса

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сбербанк России не поддерживает предложение о введении страхования вкладов малого и среднего бизнеса в банка. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, зампредседателя правления Сбербанка Александр Морозов.
"На наш взгляд, расширение этой системы (страхования вкладов - прим. ред.) на дополнительные компоненты на сегодня нерационально, мы это также не поддерживаем", - сказал он.
Взносы Сбербанка России в Фонд страхования вкладов в случае повышении ставки до 0,2% вырастут на 40% и достигнут 100 млрд рублей в год, сообщил Морозов.
"Мы посчитали, чего нам может стоить реализация предложения Минфина. Если (ставка) увеличится с существующего значения (0,12% - прим. ред.) до 0,2%, то для нас это увеличение примерно на 40%, то есть мы бы заплатили не 58 млрд рублей, что мы предполагаем по году, а около 100 млрд рублей", - сказал он