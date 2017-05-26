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Вопрос о запуске завода Mercedes в Подмосковье обсудят на ПМЭФ-2017

Экономика и бизнес
26 мая, 11:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Церемония закладки первого камня завода Mercedes-Benz пройдет 20 июня

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Вопрос о запуске завода Mercedes в Московской области будет обсуждаться на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в июне в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства и министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

"Да, планируем обсуждать этот вопрос, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, будет ли обсуждаться запуск завода Mercedes в Подмосковье на ПМЭФ. - Детали будут озвучены на закладке камня в основание завода 20 июня".

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что строительство предприятия войдет в круг вопросов на экономическом форуме.

"На питерском форуме мы еще раз будем обсуждать строительство этого завода, чем мы - регион - можем помогать крупнейшему концерну. Четыре модели планирует выпускать Mercedes", - отметил он.

Власти региона в феврале 2017 года подписали контракт на строительство завода с Mercedes и "КамАЗ". Завод появится на территории деревни Ложки сельского поселения Пешковского в Солнечногорском районе Подмосковья. Предприятие должно начать работу в 2019 году, согласно условиям договора.

Церемония закладки первого камня нового завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz состоится 20 июня на территории индустриального парка "Есипово" в Московской области.

ПМЭФ пройдет с 1 по 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.

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