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Греф пока не планирует идти в политику

Экономика и бизнес
26 мая, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Глава Сбербанка признался, что сейчас у него нет времени думать о какой-либо другой деятельности, "Сбербанк съедает все"

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф пока не планирует становиться депутатом, в том числе областного законодательного собрания. Об этом он сообщил на годовом общем собрании акционеров банка.

"У меня таких планов нет. Но таких ограничений законодательных, по-моему, не установлено. То есть теоретически это возможно, если закон субъекта это позволяет", - сказал Греф, отвечая на вопрос о том, может ли президент Сбербанка одновременно занимать должность областного депутата.

Греф признался, что у него нет времени думать пока о какой-либо другой деятельности вне Сбербанка.

"У меня совершенно уже нет личного пространства, Сбербанк съедает все. Поэтому думать о какой-то еще деятельности нет никакой возможности", - сказал он.

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Персоны
Греф, Герман Оскарович
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