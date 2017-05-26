Греф пока не планирует идти в политику

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф пока не планирует становиться депутатом, в том числе областного законодательного собрания. Об этом он сообщил на годовом общем собрании акционеров банка.
"У меня таких планов нет. Но таких ограничений законодательных, по-моему, не установлено. То есть теоретически это возможно, если закон субъекта это позволяет", - сказал Греф, отвечая на вопрос о том, может ли президент Сбербанка одновременно занимать должность областного депутата.
Греф признался, что у него нет времени думать пока о какой-либо другой деятельности вне Сбербанка.
"У меня совершенно уже нет личного пространства, Сбербанк съедает все. Поэтому думать о какой-то еще деятельности нет никакой возможности", - сказал он.