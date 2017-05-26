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Путин продлит полномочия Титова на посту бизнес-омбудсмена

Экономика и бизнес
26 мая, 13:30 дата обновления: 26 мая, 13:49 UTC+3

Во время встречи президент отметил, что Титов по сути создал институт бизнес-омбудсмена в России

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Президент России Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, 26 мая

Президент России Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, 26 мая

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову, что продлит его полномочия на этом посту. "Думаю, правильно будет предложить вам продлить срок ваших полномочий, и я с удовольствием это сделаю", - заявил глава государства на встрече с бизнес-обмудсменом.

"С удовольствием принимаю это предложение, потому что для меня это очень интересная работа, и я буду делать все возможное, чтобы оправдать доверие, которое вы мне оказали", - ответил ему Титов.

Во время встречи президент отметил, что Титов по сути создал институт бизнес-омбудсмена в России. "Даже перечисление тем и проблем, с которыми сталкиваются сегодня предприниматели и которыми вы занимаетесь, говорит о том, что эта работа востребована", - считает глава государства. "У Вас в конце июня заканчивается срок полномочий, - напомнил он. - Я вижу, как вы с интересом сами это все делаете, работаете с интересом".

Анализ работы обмудсмена

Путин заявил, что поручит правительству РФ создать рабочую группу по анализу доклада уполномоченного по правам предпринимателей о работе за пять лет. "Я так и сделаю", - отметил Путин на встрече с Титовым, отвечая на его просьбу дать такое поручение кабмину. Глава государства добавил, что перед этим он сам познакомится с докладом.

"Пять лет назад Вы приняли решение, доверили мне и нашей команде очень ответственную, непростую, но очень интересную работу, которая сегодня дает свои, может быть, еще пока не очень большие, но первые результаты, - заявил, представляя документ, Титов. - Наш доклад, который я сегодня представляю, говорит о том, что институт наш полностью создан во всех регионах. Во всех 85 регионах есть уполномоченные по защите прав предпринимателей". "Мы создали большую общественную команду поддержки. Это уполномоченные общественные представители, которые работают по отдельным направлениям, по налогам, по уголовному праву, то есть экспертные центры, - добавил бизнес-омбудсмен. - Кроме этого, есть еще и наши общественные представители в муниципалитетах. У нас сегодня более двух тысяч представителей на местах".

По словам Титова, во время подготовки доклада прошло больше 100 так называемых ситуационных анализов. "Более двух тысяч экспертов и предпринимателей участвовали в подготовке", - отметил он. По словам Титова, в докладе представлено 267 инициатив, касающихся различных проблем, которые сегодня волнуют бизнес, и путей их решения.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
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