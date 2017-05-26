Греф: ключевая ставка ЦБ к концу текущего года будет ниже 8%

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Ключевая ставка Банка России в конце 2017 года может быть ниже 8% при сохранении текущих тенденций в монетарной политике регулятора, заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции в пятницу.
"Я думаю, что на конец года мы можем увидеть ставки ниже 8%. Я надеюсь, что в перспективе раньше чем 2020 год, если ЦБ сохранит тенденции монетарной политики, которые он выстроил", - заявил Греф.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что при стабилизации инфляции на уровне 4% ключевая ставка к 2020 году может снизиться до 6,5-7%.