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Медведев: минсельхозы ЕврАзЭС будут координировать политику в сфере АПК

Экономика и бизнес
26 мая, 16:18 дата обновления: 26 мая, 16:31 UTC+3 КАЗАНЬ 26, мая. /ТАСС

Премьер-министр отметил, что у стран ЕврАзЭС неплохие позиции на мировом рынке продовольствия

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КАЗАНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Министерства сельского хозяйства стран ЕврАзЭС будут координировать агропромышленную политику, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Евразийского межправительственного Совета.

"Очевидно, что свои преимущества (в сфере АПК) мы должны использовать более продуктивно, координировать национальные агропромышленные политики, о чем мы только что говорили на заседании в узком составе. Договорились о том, что министры дальше продолжат эту работу", - сказал Медведев.

Премьер-министр РФ отметил, что у стран ЕврАзЭС неплохие позиции на мировом рынке продовольствия. По его словам, в 2016 году сельхозпроизводство в целом по странам Союза выросло на 4%, в частности, в России рост составил почти 5%. Медведев добавил, что при проведении координированной политики в сфере АПК странам союза необходимо использовать различные современные технологии, инновационные наработки, объединять усилия специалистов.

Снять два десятка торговых ограничений

Медведев заявил, что страны ЕврАзЭС в ближайшие годы должны снять порядка двух десятков торговых ограничений в сфере промышленности, техрегулирования.

"Нам удалось снять основные препятствия для движения товаров, но для движения услуг, капитала и рабочей силы барьеры пока остаются. В течение ближайших лет необходимо ликвидировать порядка двух десятков ограничений в промышленности, в агропромышленном комплексе, в энергетике, в сфере технического регулирования", - сказал глава правительства.

Медведев отметил, что это сложная работа, которая затрагивает чувствительные темы, "тем не менее уверен, что по каждому барьеру, каждому изъятию, ограничению можно найти приемлемое решение. В конечном счете, мы все заинтересованы создать предпринимателям максимально комфортные условия для работы на едином рынке союза", - добавил глава российского правительства. Премьер-министр добавил, что на уровне стран ЕврАзЭС необходимо как можно быстрее завершить работу над созданием системы "единого окна" по предоставлению услуг в сфере внешнеторговой деятельности, "с тем, чтобы постепенно перейти на трансграничную безбумажную торговлю".

В целом, по словам Медведева, от участия в Евразийском экономическом союзе "безусловно выигрывают все наши страны, даже несмотря на текущие колебания и трудности". "В стратегическом плане мы все понимаем, что это - правильный выбор, и чем больше направлений подключено к реальной, а не бумажной интеграции, чем больше возможностей у каждого участника получить эффект от общего рынка, от совместных проектов, тем лучше", - сказал он.

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Евразийский экономический союз
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Россия
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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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