Медведев: минсельхозы ЕврАзЭС будут координировать политику в сфере АПК

Борзаковский: многие лидеры сборной РФ испытывают проблемы с мотивацией, но держат планкуСпорт 26 мая, 17:32
Деревянные небоскребы: в России будут стимулировать строительство домов из дереваЭкономика и бизнес 26 мая, 17:31
СМИ: Сергей Фурсенко сменил Митрофанова в должности генерального директора ФК "Зенит"Спорт 26 мая, 17:24
Сборная России по футболу проводит первую тренировку в Австрии в полном составеСпорт 26 мая, 17:20
Первый из четырех задержанных 25 мая в Москве членов ИГ арестован на два месяцаПроисшествия 26 мая, 17:10
Лукашенко: белорусский хоккей постепенно будет уходить от приглашения легионеровСпорт 26 мая, 17:05
Чистая энергетика за 4 года привлекла более 4 млн работниковСоциальная ответственность 26 мая, 17:00
Филиппенко: "Амур" не паникует в связи с информацией о возможном исключении из КХЛСпорт 26 мая, 16:57
Напечатанные на 3D-принтере яичники позволяют бесплодным мышам рожатьСоциальная ответственность 26 мая, 16:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 26 мая. /ТАСС/. Министерства сельского хозяйства стран ЕврАзЭС будут координировать агропромышленную политику, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев Евразийского межправительственного Совета.
"Очевидно, что свои преимущества (в сфере АПК) мы должны использовать более продуктивно, координировать национальные агропромышленные политики, о чем мы только что говорили на заседании в узком составе. Договорились о том, что министры дальше продолжат эту работу", - сказал Медведев.
Премьер-министр РФ отметил, что у стран ЕврАзЭС неплохие позиции на мировом рынке продовольствия. По его словам, в 2016 году сельхозпроизводство в целом по странам Союза выросло на 4%, в частности, в России рост составил почти 5%. Медведев добавил, что при проведении координированной политики в сфере АПК странам союза необходимо использовать различные современные технологии, инновационные наработки, объединять усилия специалистов.
Медведев заявил, что страны ЕврАзЭС в ближайшие годы должны снять порядка двух десятков торговых ограничений в сфере промышленности, техрегулирования.
"Нам удалось снять основные препятствия для движения товаров, но для движения услуг, капитала и рабочей силы барьеры пока остаются. В течение ближайших лет необходимо ликвидировать порядка двух десятков ограничений в промышленности, в агропромышленном комплексе, в энергетике, в сфере технического регулирования", - сказал глава правительства.
Медведев отметил, что это сложная работа, которая затрагивает чувствительные темы, "тем не менее уверен, что по каждому барьеру, каждому изъятию, ограничению можно найти приемлемое решение. В конечном счете, мы все заинтересованы создать предпринимателям максимально комфортные условия для работы на едином рынке союза", - добавил глава российского правительства. Премьер-министр добавил, что на уровне стран ЕврАзЭС необходимо как можно быстрее завершить работу над созданием системы "единого окна" по предоставлению услуг в сфере внешнеторговой деятельности, "с тем, чтобы постепенно перейти на трансграничную безбумажную торговлю".
В целом, по словам Медведева, от участия в Евразийском экономическом союзе "безусловно выигрывают все наши страны, даже несмотря на текущие колебания и трудности". "В стратегическом плане мы все понимаем, что это - правильный выбор, и чем больше направлений подключено к реальной, а не бумажной интеграции, чем больше возможностей у каждого участника получить эффект от общего рынка, от совместных проектов, тем лучше", - сказал он.