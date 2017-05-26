Финансирование программы судостроения для шельфа предложено сократить на 116 млн рублей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Правительство предлагает сократить финансирование госпрограммы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы" на 116 млн рублей.

Это следует из материалов к проекту поправок в закон о бюджете на 2017 год, внесенному в Госдуму.

"Законопроектом объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы уменьшен на 116 млн рублей в части создания научно-технического задела для развития морской и речной техники гражданского назначения по результатам проведения конкурсных процедур и составляет 10 176,3 млн рублей", - говорится в материалах.