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Финансирование программы судостроения для шельфа предложено сократить на 116 млн рублей

Экономика и бизнес
26 мая, 17:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Сумма, таким образом, составит 10,176 млрд рублей

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Правительство предлагает сократить финансирование госпрограммы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы" на 116 млн рублей.

Это следует из материалов к проекту поправок в закон о бюджете на 2017 год, внесенному в Госдуму.

"Законопроектом объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы уменьшен на 116 млн рублей в части создания научно-технического задела для развития морской и речной техники гражданского назначения по результатам проведения конкурсных процедур и составляет 10 176,3 млн рублей", - говорится в материалах.

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