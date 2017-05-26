Рекордные дивиденды и сотрудники-роботы: как прошло годовое собрание акционеров Сбербанка

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Мария Румянцева, Мария Степанова/. Сбербанк в пятницу, 26 мая, провел годовое общее собрание акционеров. В первую очередь акционеры рассмотрели традиционные вопросы, в частности, о дивидендах - за 2016 год банк выплатит рекордную для себя сумму в 25% от чистой прибыли по МСФО, то есть около 135,5 млрд рублей.

По традиции был избран и состав наблюдательного совета, новыми членами которого стали министр экономического развития РФ Максим Орешкин, зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова и бизнесмен Леонид Богуславский.

Также в состав набсовета вошли глава Сбербанка Герман Греф, бывший премьер-министр Финляндии Эско Ахо, бывший председатель ЦБ РФ Сергей Игнатьев, глава Центра стратегических разработок и экс-министр финансов Алексей Кудрин, первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский, первый зампред ЦБ Сергей Швецов, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, профессор ВШЭ Мартин Гилман, инвестиционный консультант Надя Уэллс, зампред ЦБ Надежда Иванова и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Время - деньги

Сбербанк, как заявил на собрании его президент Герман Греф, продолжит свое развитие в ключе высокотехнологичной компании.

Самым ценным для банка ресурсом Греф назвал время, которое нельзя вернуть и, по словам главы кредитной организации, не щадит даже его самого.

"Мы сейчас так широко идем, штаны бы не порвать. У нас один из самых масштабных и реально очень ответственных проектов. Наш банк существовал 175 лет, и для того, чтобы этот банк существовал еще дольше, нужно очень быстро бежать", - рассказал Греф.

Время - деньги, напомнил он, и экономия этих ресурсов будет осуществляться за счет технологической трансформации Сбербанка. В стратегии банка на 2018-2020 годы - перестройка команды и ее усиление профильными специалистами, а также внедрение уже знакомых россиянам со слов Грефа технологий agile, big data, machine learning и других.

Робот - друг человека

Греф уже неоднократно заявлял, что усиливать свою команду Сбербанк планирует роботами. Роботы для банка - это уже не фантастическое будущее, а самое что ни на есть настоящее. По словам заместителя председателя правления банка Станислава Кузнецова, в Сбербанке уже есть успешные пример роботизации отдельных участков - так, в банке уже семь лет работают роботы-архивариусы, на очереди - роботы, заменяющие персонал касс пересчета. "В этом году мы типизировали этот участок, направляем их в наши региональные подразделения", - уточнил Кузнецов.

Следующим участком роботизации Сбербанка станет внедрение роботов-андроидов, созданных с использованием искусственного интеллекта. В кулуарах собрания с акционерами общались два таких "сотрудника". Несмотря на дружелюбную внешность и понятный интерфейс, получить содержательный комментарий об итогах сегодняшней встречи от них, увы, не удалось.

Деньги и другие материальные ценности Сбербанк также намерен частично доверить дронам - сейчас банк тестирует технологию доставки этими летательными аппаратами. "Мы не исключаем, что примерно через месяц в Казани мы будем пилотировать (тестировать) такие дроны", - рассказал Кузнецов.

Для защиты денег будет применяться "секретное оружие", отметил Кузнецов. Греф же пояснил, что речь идет об использовании для транспортировки контейнеров с краской, которая будет приводить купюры в негодность в случае покушения на дрон.

В светлое будущее - с новой командой

Показательным шагом по усилению технологической команды Сбербанка стало включение в состав наблюдательного совета кредитной организации зампреда ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой, курирующей работу департамента информационных технологий.

Еще в прошлом году в Сбербанке была запущена первая волна agile-трансформации. Эта методология управления предполагает, что каждый участник проекта может внести в него свои изменения.

В этом ключе Сбербанк намерен продолжать трансформацию команды линейных сотрудников. "Создание инновационных продуктов невозможно в рамках старых процедур. Мы для себя нашли ответ в переходе на принципы agile. В формате agile многие проекты, которые мы раньше делали годами, можно реализовывать намного быстрее", - отметил Греф.

Прибыль - не самоцель для инвестиций

В 2016 году Сбербанк заработал почти 542 млрд рублей по МСФО - в 2,4 раза больше, чем в 2015 году. Дивиденды за 2016 год также будут в три раза выше выплат за предыдущий год, сообщил зампред Сбербанка Александр Морозов.

И хотя задачей Сбербанка, как и любой другой коммерческой организации, является получение прибыли, в ряде случаев она для банка - не самоцель.

Отвечая на вопрос о размере инвестиций в технологические стартапы, Греф подчеркнул, что Сбербанк не является классическим венчурным фондом, который нацелен на получение потенциально высокой прибыли. "Для нас первым показателем является расширение возможностей экосистемы Сбербанка и уже затем - получение прибыли", - пояснил он.

Кибервойны

Крупнейший в стране банк является и лидером в вопросе защиты от киберрисков. И свое первое место отдавать не собирается.

Так, до конца 2017 года Сбербанк создаст самый мощный в России центр по защите от киберрисков, заявил Кузнецов. "Кроме того, после Давосского форума (Всемирный экономический форум - прим. ред.), когда мы подписали обращение к компаниям всего мира (о необходимости информационного обмена информацией о киберрисках), идет постоянный обмен информации с нашими партнерами, который позволяет хеджировать киберриски", - отметил топ-менеджер.

Что характерно, всегда находящийся на передовой кибервойн Сбербанк в этом году практически не фиксирует роста числа кибератак, хотя и готовится к этому. От атаковавшего в мае компьютеры по всему миру вируса WannaCry Сбербанк успешно отбился и даже помогал клиентам справляться с его атакой. При этом, подчеркнул Кузнецов, расходы Сбербанка на противодействия киберугрозам выросли незначительно.

О насущном

И все-таки не только высокие технологии будоражили участников сегодняшней встречи - на пресс-конференции по итогам собрания акционеров Грефа спрашивали и об ипотеке, и даже о Крыме.

Глава Сбербанка высказал мнение, что главный фискальный параметр - ключевая ставка Банка России - к концу года окажется ниже 8%, а ставки по ипотеке в ближайшие два-три года могут снизиться до 6-7%.

Отвечая на вопрос о планах по работе в Крыму, Греф с сожалением отметил, что об этом пока не может быть и речи. Что касается Сирии, то тут прогноз более оптимистичный - в горизонте двух-трех лет открытие представительства или дочернего банка в Сирии возможно, однако, подчеркнул Греф, в конечном итоге этот вопрос находится в ведении акционеров и наблюдательного совета.

Журналистов интересовало и отношение Сбербанка к криптовалютам и их легализации. Здесь позиции главы Сбербанка и председателя наблюдательного совета банка разошлись. Греф выступил за легализацию оборота электронной валюты как можно скорее, а Сергей Игнатьев как бывший глава Центробанка назвал криптовалюту "тяжелой историей".

"Что касается биткоина, не хочу комментировать. Мне как центральному банкиру, бывшему и настоящему, это не нравится. Это некий заместитель денег, некий суррогат. Это тяжелая, сильно длинная история", - признался Игнатьев.

Греф в свою очередь отметил, что в ЦБ сейчас идет достаточно конструктивный диалог на эту тему. "Это не то, что можно и нужно запрещать", - резюмировал глава Сбербанка свое отношение к криптовалютам.