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Власти Аргентины проверят все контракты с компанией Odebrecht из-за подозрений в коррупции

Экономика и бизнес
27 мая, 7:38 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

В Буэнос-Айресе считают, что при прошлой администрации бразильская строительная компания могла получить заказы от МВД, а также от министерств энергетики и транспорта

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 мая. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Правительство Аргентины намерено проверить все государственные контракты с бразильской строительной компанией Odebrecht, участвовавшей в коррупционных схемах. Об этом сообщил в пятницу министр юстиции и по правам человека Херман Гаравано.

"Управление поверенного казны, которое является адвокатом государства, уже анализирует все контракты компании в стране, и это касается всех министерств", - сказал он в эфире радиостанции Mitre. По его словам, при прошлой администрации Odebrecht, в частности, получила заказы от министерства внутренних дел, министерства энергетики и министерства транспорта.

В среду аргентинская полиция провела обыск в офисе Odebrecht в Буэнос-Айресе. Правоохранительные органы искали документацию, связанную со строительством станции водоподготовки для государственной компании Aysa. По данным прокуратуры, Odebrecht могла заплатить взятки аргентинским чиновникам, чтобы получить контракт на 2,7 млрд песо ($168,8 млн). На следующей неделе у представителей министерства юстиции и адвокатов компании назначена встреча для обсуждения возможного соглашения со следствием.

В декабре 2016 года министерство юстиции США сообщило, что Odebrecht и бразильская нефтехимическая компания Braskem признали свою вину и согласились выплатить $3,5 млрд Соединенным Штатам, Бразилии и Швейцарии, чтобы с них были сняты обвинения в коррупции. В показаниях строительной компании, в частности, говорилось, что в период с 2001 по 2016 год она вместе со своими сообщниками дала около $788 млн в качестве взяток в 12 странах, в том числе $35 млн в Аргентине.

Odebrecht, будучи крупнейшей строительной компанией Южной Америки, являлась одним из основных подрядчиков бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras. В июне 2015 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан Федеральной полицией Бразилии как один из подозреваемых по делу о хищениях в энергетическом гиганте. В марте 2016 года его приговорили к 19 годам и четырем месяцам тюрьмы за коррупцию, отмывание денег и участие в преступном сообществе.

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