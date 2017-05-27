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Росалкогольрегулирование изъяло 5 млн л нелегального алкоголя в I квартале 2017 года

Экономика и бизнес
27 мая, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, мая. /ТАСС

При этом пресс-секретарь ведомства отметил, что в ходе проверок чаще всего выявляется именно крепкая алкогольная продукция

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МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Росалкогольрегулирование совместно с ФСБ, МВД и прокуратурой в I квартале 2017 года обнаружило и изъяло 5 млн литров нелегального алкоголя, в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Росалкогольрегулирования Александр Куликов.

"По итогам контрольных мероприятий в первом квартале 2016 года было вывезено 2,3 млн литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, в первом квартале 2017 года было вывезено 5 млн литров алкогольной и спиртосодержащей продукции", - сказал он.

Куликов добавил, что чаще всего в ходе проверок выявляется именно крепкая алкогольная продукция.

Всего в 2016 году было арестовано и изъято 38,7 млн литров нелегально произведенного этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, добавил он.

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