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Шишханов покидает пост председателя правления Бинбанка

Экономика и бизнес
28 мая, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, мая. /ТАСС

Врио председателя правления станет его первый заместитель Александр Лукин

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Микаил Шишханов покинул пост председателя правления Бинбанка, чтобы сосредоточиться на работе в группе "Сафмар", врио председателя правления станет его первый заместитель Александр Лукин. Об этом сообщили в кредитной организации.

"Микаил Шишханов, совладелец Бинбанка и один из основателей промышленно-финансовой группы "Сафмар", сосредоточится на управлении стратегически важными сферами деятельности группы, оставив должность председателя правления Бинбанка. Временно исполняющим обязанности председателя правления Бинбанка будет назначен Александр Лукин", - говорится в сообщении.

В "Сафмаре" Шишханов будет курировать внешнеэкономическую деятельность в качестве заместителя председателя совета директоров, пояснили в пресс-службе.

Шишханов наряду с Михаилом и Саит-Саламом Гуцериевыми является основателем группы "Сафмар". На сегодняшний день группа включает четыре основных блока - промышленный (нефтегазовая сфера, угледобыча, производство калия), финансовый (основной актив - Бинбанк), жилищное строительство (в том числе "Интеко", "А101 Девелопмент"), а также коммерческое строительство и управление коммерческой недвижимостью.

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