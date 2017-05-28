Шишханов покидает пост председателя правления Бинбанка

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МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Микаил Шишханов покинул пост председателя правления Бинбанка, чтобы сосредоточиться на работе в группе "Сафмар", врио председателя правления станет его первый заместитель Александр Лукин. Об этом сообщили в кредитной организации.
"Микаил Шишханов, совладелец Бинбанка и один из основателей промышленно-финансовой группы "Сафмар", сосредоточится на управлении стратегически важными сферами деятельности группы, оставив должность председателя правления Бинбанка. Временно исполняющим обязанности председателя правления Бинбанка будет назначен Александр Лукин", - говорится в сообщении.
В "Сафмаре" Шишханов будет курировать внешнеэкономическую деятельность в качестве заместителя председателя совета директоров, пояснили в пресс-службе.
Шишханов наряду с Михаилом и Саит-Саламом Гуцериевыми является основателем группы "Сафмар". На сегодняшний день группа включает четыре основных блока - промышленный (нефтегазовая сфера, угледобыча, производство калия), финансовый (основной актив - Бинбанк), жилищное строительство (в том числе "Интеко", "А101 Девелопмент"), а также коммерческое строительство и управление коммерческой недвижимостью.