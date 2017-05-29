Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.05:
$ 56.71
€ 63.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: "Один пояс - один путь" не должен стать местом контрпродуктивной конкуренции

Экономика и бизнес
29 мая, 12:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, мая. /ТАСС

Член Совета Федерации Дмитрий Мезенцев также предложил создать гуманитарный форум по формату сопряжения Европейского экономического союза, стран ШОС, стран АСЕАН с проектом "Один пояс - один путь"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Китай должен сделать все, чтобы избавить проект "Один пояс - один путь" от контрпродуктивной конкуренции. Такое мнение высказал  член Совета Федерации, председатель Общества российско-китайской дружбы Дмитрий Мезенцев, выступая на открытии Третьей международной конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений".

"Убеждены, что прежде всего наши китайские партнеры, как организаторы проекта "Один пояс - один путь", сделают все, чтобы обеспечить уход от ненужной, контрпродуктивной конкуренции, - подчеркнул эксперт. - Наверное, без этого невозможно, но важно, чтобы конкуренция не затмевала интересы государств и самое главное, чтобы экономические связи, конкуренция на глобальных рынках, защита национальных экономических интересов не были препятствием для самых широких отношений в гуманитарной области".

"Мы должны быть реалистичны в оценке проекта "Один пояс - один путь", - добавил политик. - Убежден в том, что мы с интересом воспринимаем эту программу, тем более под эгидой предложения российского президента о большом Евроазиатском партнерстве".

Мезенцев также предложил идею создания гуманитарного форума по формату сопряжения Европейского экономического союза, стран ШОС, стран АСЕАН с проектом "Один пояс - один путь", выразив надежду, что в "ближайшие годы он станет реальным фактом и еще одной международной площадкой, где вызовы и угрозы современности и двустороннее сотрудничество наших стран обсуждались искренне, доверительно, открыто".

Осенью 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепции Экономического пояса "Шелкового Пути" (по названию торгового маршрута из Китая в Европу, впервые обозначенному так в 1877 году) и "Морского Шелкового Пути", которые являются частями инициативы "Один пояс - один путь". Данные проекты нацелены на воссоздание транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы. Они направлены на интенсификацию научно-технического сотрудничества и углубление экономического взаимодействия между государствами.

В 2015 году Россия и Китай подписали декларацию о сопряжении развития ЕврАзЭС и Экономического пояса "Шелкового пути". В настоящее время стороны обсуждают детали сотрудничества.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Учат в школе": тесты и викторины
МС-21-300
Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В мэрию подана заявка на проведение оппозиционной акции 12 июня
2
Дерипаска назвал ложью сообщения о его просьбе об иммунитете в обмен на показания в США
3
В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства
4
WP: администрация Трампа хочет перезапустить переговоры с РФ по Украине
5
СБУ проводит проверки в офисах "Яндекса" в Киеве и Одессе
6
Депутат Рады: украинские ракетчики увольняются с "Южмаша" и уезжают в РФ
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама