Эксперт: "Один пояс - один путь" не должен стать местом контрпродуктивной конкуренции

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Китай должен сделать все, чтобы избавить проект "Один пояс - один путь" от контрпродуктивной конкуренции. Такое мнение высказал член Совета Федерации, председатель Общества российско-китайской дружбы Дмитрий Мезенцев, выступая на открытии Третьей международной конференции "Россия и Китай: к новому качеству двусторонних отношений".

"Убеждены, что прежде всего наши китайские партнеры, как организаторы проекта "Один пояс - один путь", сделают все, чтобы обеспечить уход от ненужной, контрпродуктивной конкуренции, - подчеркнул эксперт. - Наверное, без этого невозможно, но важно, чтобы конкуренция не затмевала интересы государств и самое главное, чтобы экономические связи, конкуренция на глобальных рынках, защита национальных экономических интересов не были препятствием для самых широких отношений в гуманитарной области".

"Мы должны быть реалистичны в оценке проекта "Один пояс - один путь", - добавил политик. - Убежден в том, что мы с интересом воспринимаем эту программу, тем более под эгидой предложения российского президента о большом Евроазиатском партнерстве".

Мезенцев также предложил идею создания гуманитарного форума по формату сопряжения Европейского экономического союза, стран ШОС, стран АСЕАН с проектом "Один пояс - один путь", выразив надежду, что в "ближайшие годы он станет реальным фактом и еще одной международной площадкой, где вызовы и угрозы современности и двустороннее сотрудничество наших стран обсуждались искренне, доверительно, открыто".

Осенью 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепции Экономического пояса "Шелкового Пути" (по названию торгового маршрута из Китая в Европу, впервые обозначенному так в 1877 году) и "Морского Шелкового Пути", которые являются частями инициативы "Один пояс - один путь". Данные проекты нацелены на воссоздание транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы. Они направлены на интенсификацию научно-технического сотрудничества и углубление экономического взаимодействия между государствами.

В 2015 году Россия и Китай подписали декларацию о сопряжении развития ЕврАзЭС и Экономического пояса "Шелкового пути". В настоящее время стороны обсуждают детали сотрудничества.