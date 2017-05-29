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"Победа" планирует рейсы из Санкт-Петербурга во Францию и Турцию

Экономика и бизнес
29 мая, 13:36 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 29, мая. /ТАСС

Кроме того, авиакомпания планирует получить допуск на полеты из Екатеринбурга в Турцию

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ЕРЕВАН, 29 мая. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") планирует открыть рейсы из Санкт-Петербурга в Лион (Франция) и Газипашу (Турция). Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании. Соответствующие заявки на полеты авиакомпания уже подала в Росавиацию. Также планируется открыть первый международный рейс "Победы" из Екатеринбурга - в Газипашу.

"Победа планирует расширить карту полетов из Санкт-Петербурга. Авиакомпания подала заявку на получение допуска на полеты из Санкт-Петербурга в Лион и Газипашу. Также подан заявка на получение допуска из Екатеринбурга в Газипашу", - сказал официальный представитель авиакомпании.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на материалы Росавиации, "Победа" планирует начать полеты из регионов в Тбилиси и в Гоа. Как следует из документа, лоукостер планирует открыть полеты из Санкт-Петербурга в Тбилиси и из Астрахани и Екатеринбурга в Гоа. В Тбилиси планируется выполнять до 7 рейсов в неделю, в Гоа - по одному рейсу в неделю из обоих городов. На данный момент "Победа" уже выполняет рейсы из Москвы в Тбилиси с пересадкой в Ростове-на-Дону.

Также авиакомпания "Победа" планирует открыть рейсы из Внукова в Бордо (Франция). На данный момент перевозчик не выполняет полеты во Францию. В настоящее время "Победа" осуществляет из Пулкова только внутренние рейсы.

"Победа" - первый российский лоукостер. Перевозчик осуществляет полеты по 37 направлениям, в том числе по 11 международным - среди них Германия, Кипр, Италия и Австрия, Армения, Грузия, Азербайджан, Испания. Флот компании насчитывает 12 самолетов Boeing 737-800 NG, до 2019 года парк авиакомпании планируется увеличить в 2 раза.

В 2015 году "Победа" перевезла 3,1 млн человек, в 2016 г. - почти 4,3 млн. Как ранее заявлял гендиректор "Победы" Андрей Калмыков, в 2017 г. авиакомпания планирует перевезти 5 млн человек.

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