Сбербанк и ФРДВ направят до 10 млрд рублей на кредитование МСП

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) и Сбербанк направят на реализацию программы кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) на Дальнем Востоке до 10 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона".

"Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) и ПАО "Сбербанк" заключили соглашение о реализации второго этапа совместной программы кредитования малого и среднего бизнеса "Доступный кредит для МСП", в рамках которого ФРДВ предоставит Сбербанку целевое финансирование в объеме до 5 млрд руб. Общий объем финансирования второго этапа программы с учетом собственных средств Сбербанка превысит 10 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках первого этапа программы ФРДВ и Сбербанка "Доступный кредит для МСП" на Дальнем Востоке профинансировано 226 проектов малого и среднего бизнеса на сумму 2,7 млрд руб. Планируется, что на втором этапе реализации программы поддержка будет оказана более чем 600 предприятиям МСП. Им будут доступны краткосрочные (до трех лет в размере не более 500 млн руб.) и инвестиционные кредиты (до 1 млрд руб. на срок до 10 лет) по ставке не более 11,4% годовых.

"Спрос на кредиты для малого и среднего и малого бизнеса, который мы увидели на Дальнем Востоке в рамках первого этапа программы, превзошел сделанные ранее прогнозы. Зарезервированные средства были выбраны заемщиками быстрее, чем мы предполагали - всего за несколько месяцев. Поэтому мы приняли решение расширить программу кредитования и снизить пороговые процентные ставки. Продолжение успешного сотрудничества со Сбербанком позволит обеспечить малые и средние предприятия Дальнего Востока дополнительными финансовыми ресурсами, необходимыми для развития", - приводятся в сообщении слова генерального директора ФРДВ Алексея Чекункова.

"Мы стремимся, чтобы клиент получал все необходимые услуги, в том числе финансовые, максимально быстро и удобно для него. Сбербанк принял активное участие в подписании договора с ФРДВ, чтобы предоставить привлекательные предложения для наших клиентов и максимально упростить для них процесс получения мер господдержки. В настоящее время банк активно формирует списки заемщиков, которым может быть предоставлен кредит по льготной ставке", - цитирует пресс-служба вице-президента Сбербанка Андрея Шарова.